Agustín Canapino correrá las "24 Horas de Daytona"

Luego de la grata impresión que dejó en el simulador de Dallara se oficializó la participación del arrecifeño Agustín Canapino en la edición número 57 de las "24 Horas de Daytona", que se disputará entre el 26 y el 27 de enero.El piloto argentino, que tendrá el apoyo de Chevrolet Argentina, YPF, Banco Patagonia y Martínez Sosa, será parte de la tripulación del Cadillac DPi-V.R y tendrá como compañeros al austríaco Rene Binder y a los estadounidenses Kyle Kaiser y Will Owen, en el equipo Juncos Racing.Ayer, la escuadra de Ricardo Juncos puso en pista por primera vez su prototipo en el circuito mixto de Homestead-Miami Speedway, pero el primer contacto de Canapino con ese auto será del 3 al 6 de enero en las pruebas oficiales a desarrollarse en el Daytona International Speedway.El fin de semana del 26 y 27 de enero, cuando se dispute esa competencia, una de las más prestigiosas del calendario internacional, el piloto de Arrecifes no tendrá actividad en nuestro país, ya que no darán comienzo los respectivos calendarios.En las "24 Horas de Daytona" también estará corriendo el español Fernando Alonso, retirado de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Abu Dhabi.