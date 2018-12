Central y Gimnasia van por la gloria en Mendoza

Rosario Central y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán esta noche en Mendoza en un partido correspondiente a la final de la Copa Argentina en el cual ambos equipos buscarán coronarse por primera vez en el certamen. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.10 en el estadio Malvinas Argentinas, será controlado por el árbitro Patricio Loustau, irá televisado en directo por TyC Sports y el ganador obtendrá un boleto para la Copa Libertadores 2019.

Rosario Central disputará su cuarta final de la Copa Argentina e intentará quedarse con el título ya que no pudo conseguirlo previamente al perder en la última instancia frente a Huracán (2014), Boca (2015) y River (2016). Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata afrontará por primera vez una final de la Copa Argentina y tiene la posibilidad de tener su primera estrella, al margen de la de la Copa Centenario que obtuvo en 1993.

El conjunto rosarino consiguió el pase a la final del certamen al dejar en el camino a Juventud Antoniana de Salta, Talleres de Córdoba, Almagro, Newell´s y Temperley. Tomando como referencia el partido frente Temperley, se estima que el técnico Edgardo Bauza realizaría tres modificaciones, una de ellas en la defensa, donde Oscar Cabezas entraría por Marcelo Ortíz. En tanto, en el mediocampo Federico Carrizo regresará al once titular en reemplazo de Diego Becker mientras que en la parte ofensiva Marco Ruben volverá al equipo en lugar de Maximiliano Lovera.

Por su parte, el elenco platense arribó a la instancia final tras derrotar a Sportivo Belgrano, Olimpo de Bahía Blanca, Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero y River. En el encuentro frente al conjunto de Núñez fue expulsado Ezequiel Bonifacio por lo cual el entrenador Pedro Troglio colocaría en la zona defensiva a Manuel Guanini para reemplazarlo. Si bien aún no lo confirmó, el técnico también dispondría el ingreso de Lucas Licht por Maximiliano Coronel, pero el futbolista ocuparía un lugar en la mitad de la cancha pasado Víctor Ayala a la defensa. Estas son las probables formaciones de los equipos:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Oscar Cabezas y Alfonso Parot; Washington Camacho, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza y Federico Carrizo; Fernando Zampedri y Marco Ruben. DT: Edgardo Bauza.

Gimnasia (LP): Alexis Martín Arias; Víctor Ayala, Manuel Guanini, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Maximiliano Comba, Fabián Rinaudo, Lorenzo Faravelli y Lucas Licht; Horacio Tijanovich y Santiago Silva. DT: Pedro Troglio.