El líder de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, fue autorizado por la Justicia a salir del país, tras el pedido que efectuó para poder viajar a España y poder presenciar la final de la Copa Libertadores entre el "xeneize" y River. Di Zeo, a quien se lo vio ordenando la salida del micro de Boca rumbo a Ezeiza, pidió una autorización porque tenía algún recelo sobre el "derecho de admisión" que pesa sobre él en Argentina, según confirmaron a la agencia NA fuentes judiciales. Si bien Di Zeo podrá llegar a España, la policía podría negarle el ingreso al estadio "Santiago Bernabéu", aunque eso no le impediría seguir las alternativas del partido en el "Fan Zone".La presentación fue realizada ante el Tribunal Oral Federal 8, en donde se tramita una causa en la que Di Zeo está acusado de encubrir a otro "barra" con pedido de detención por haber participado en un secuestro. En el escrito Di Zeo pidió autorización para ausentarse del país entre el 7 y el 12 de este mes, y además le explicó a la Justicia que se hospedará en el Hotel Splendid, ubicado en la Gran Vía 15. Incluso el fiscal Marcelo Colombo no objetó lo que determinó la jueza Namer, dado que sobre Di Zeo "no pesan los riesgos de que se fugue o que entorpezca la causa si sale del país". Pero además, sobre el líder de "La 12" no hay pedidos de detención o de identificación en otros procesos.Si bien sobre Di Zeo pesa una restricción para ingresar a los estadios en el país por las condenas y las causas judiciales que tiene por hechos de violencia, la prohibición no rige en el extranjero, aunque se podría extender. En octubre pasado, cuando Di Zeo fue autorizado a viajar a Brasil la Conmebol -que también organiza la final de la Copa Libertadores- le prohibió el ingreso al estadio del Cruzeiro de Belo Horizonte, por lo que no pudo presenciar el cotejo que terminó igualado 2-2 por los cuartos de final.