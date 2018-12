Un toque de actualidad

Acevedo dijo que "yo estuve en las discusiones por el bono de fin de año. Me parece que el gobierno, juntamente con los sindicatos y los empresarios, quería un bono que estuviese al alcance de los distintos sectores, pero vale remarcar que en el sector industrial no pasa lo mismo que en el sector empresarial, ya que hay empresas que hoy están trabajando al 100 por 100 y otras que hacen suspensiones, o dan vacaciones, o cortando trabajo", expresó en relación al bono, y agregó que "la idea era llegar a fin de año, en medio de las discusiones paritarias, con algún fondo que se puedan distribuir con los obreros o los empleados", dijo.En tanto sostuvo que "estamos con una ley laboral del siglo pasado, que tiene que ser reconsiderada entre todas las partes y cuanto antes sea, mejor. El bono fue un adelanto para poder discutir más tranquilamente el tema de paritarias, pero la misma se va a discutir. En industria nosotros consideramos, incluso en esta ciudad que tiene mucho de exportación, el valor agregado viene y va para el mercado interno, por eso necesitamos que se reactive ya que sino no tenemos ventas. Esto no es un beneficio para la industria, para un sector o para el otro, sino para un conjunto de la sociedad entera", dijo y le pidió al gobierno de la provincia que "accione lo antes posible con la Ley de ART, ya que eso se está viendo en otras provincias y va en contra claramente del trabajador".