Lifschitz descartó aplicar en Santa Fe nuevo protocolo de uso de armas fuego

En medio de la polémica, la nueva reglamentación para el uso policial de armas dispuesta por el Gobierno generó ayer diferencias en Cambiemos y respuestas dispares en las provincias, ya que las administraciones de María Eugenia Vidal, Gerardo Morales, Miguel Lifschitz y Gustavo Valdés adelantaron que por el momento no aplicarán las modificaciones en sus territorios.

El protocolo que lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con aval del presidente Mauricio Macri, despertó el inmediato rechazo de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la desconfianza en algunos referentes de Cambiemos, que prefirieron tomar distancia de la medida, que habilita a las fuerzas federales de seguridad a disparar sin necesidad de dar la voz de alto o de responder una agresión armada.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, descartó de plano la implementación del nuevo protocolo de uso de armas fuego en la policía provincial al sostener que "nosotros tenemos leyes vigentes, la Constitución de la Provincia, una ley policial que establece obligaciones y competencias y no pretendemos más que eso".

"No tenemos prevista ninguna alteración respecto del accionar policial", subrayó Lifschitz en declaraciones al programa "Los días contados", que se emite por Telefé Rosario. "Nuestra exigencia respecto a la policía es que actúe con firmeza, en el marco de la ley y de las normas vigentes y ninguna otra cosa adicional", subrayó.

Por su parte, la defensora provincial Jaquelina Balangione, cuestionó el nuevo reglamento de las fuerzas federales que impulsó Bullrich, al que calificó de "inconstitucional" y definió como una "herramienta normativa muy peligrosa e innecesaria y vaticinó que lo único que traerá es más violencia", según declaraciones publicadas por La Capital.

También el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, confirmó su adhesión al nuevo reglamento, aunque sumó al debate la necesidad de avanzar en una adecuada formación policial para que "no mueran personas inocentes".



CORRAL, A FAVOR

El intendente de Santa Fe y dirigente de Cambiemos, José Corral expresó su respaldo a la decisión de la gestión de Mauricio Macri de aplicar una nueva reglamentación sobre el uso de armas de fuego para las fuerzas federales. “Por supuesto que estamos de acuerdo con esta decisión, que no es una medida aislada, porque a partir de la decisión de Mauricio Macri implementada por la ministra Patricia Bullrich, ya hay todo un trabajo desandado por parte del Gobierno nacional desde el primer día para enfrentar la inseguridad, el narcotráfico y las economías del delito. Es más: nos parece que Santa Fe debería adherir a este nuevo reglamento y que lo apliquen no sólo los efectivos federales sino también la fuerza de seguridad provincial. Eso debe ir acompañado de una profunda reforma que incluya mayor capacitación y formación para los efectivos y una clara decisión política de garantizar el orden, la convivencia y la tranquilidad pública. Es un paso, pero no alcanza con una medida aislada: tenemos que poner el problema arriba de la mesa y enfrentarlo con todos nuestros esfuerzos y con todas las herramientas que tengamos a disposición. Hacerlo con determinación”, aseguró en declaraciones a la prensa.



ANGELINI, TAMBIEN

Por su parte, el diputado provincial y referente de Cambiemos en Santa Fe, Federico Angelini, se manifestó "totalmente de acuerdo” con el nuevo protocolo de seguridad que impulsan el presidente Macri y la ministra Bullrich. "Es una herramienta importante para la seguridad, pero también una responsabilidad mayor para todos", recalcó. "A diferencia de otros sectores políticos, nosotros estamos dispuestos a ir con todo contra los delincuentes y proteger a los vecinos. Los que tienen que tener miedo son los que se manejan al margen de la ley, no los ciudadanos de bien que todos los días la pelean para estar un poco mejor y quieren vivir tranquilos, sin miedo a que les roben o maten en cualquier momento", expresó Angelini.

"Desde Cambiemos queremos dejar bien en claro que vamos a seguir trabajando para brindarle más herramientas a las fuerzas de seguridad de manera que el santafesino pueda vivir sin temores en su vida cotidiana, tanto para ir a una plaza, a un espectáculo público o a trabajar", aseguró Angelini. "Mejorar las condiciones para prevenir el delito es clave y esto en Santa Fe, principalmente, es una lucha que el gobierno provincial viene perdiendo desde hace años", finalizó en tono crítico con la gestión de Lifschitz.