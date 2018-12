¿Monesterolo pega la vuelta?

El próximo lunes, 9 de Julio, con Daniel Veronesse a la cabeza, pondrá en marcha la pretemporada con vistas al Torneo Regional Amateur. Mientras se esperan confirmaciones de dicho certamen -lo único que se sabe es que comenzaría a finales de enero- en relación a la forma de disputa, por el lado del León Rafaelino siguen surgiendo nombres de posibles refuerzos. Lo que hasta hace poco era un secreto a voces en el seno de la dirigencia rojiblanca, en las últimas horas comenzaron a circular en el ambiente más nombres de posibles incorporaciones que son del agrado del entrenador y de los dirigentes.A los ya trascendidos Gustavo Vergara y Javier Comas, arquero y volante que el técnico conoce de su paso por Belgrano de Paraná y que tendrían todo avanzado para que se transformen en caras nuevas del León rafaelino, más Lucas Volken y Juan Sabia, viejos conocidos de nuestro fútbol, en las últimas horas surgió el de Sebastián Monesterolo. El Pelado, de 35 años, dejó un buen recuerdo cuando estuvo en el club hace un par de temporadas y cuenta con una basta experiencia en el fútbol de ascenso del país y del exterior. Posteriormente se fue luego a La Emilia de San Jorge para disputar el viejo Federal C y hay interés por calle Ayacucho para que vuelva a vestir la casaca juliense. Igualmente, aún no hay nada firme y se espera que en los próximos días surja algún tipo de contacto entre las partes.Hace más de 10 años, un sanfrancisqueño le marcaba un gol a Juventus?…y encima fue para ganar una copa. El 9 de enero de 2008, Sebastián Monesterolo estableció la igualdad para el Valletta FC de Malta. Así la definición ante la Juventus fue a los penales. Como si fuese ayer...El 9 de enero de 2008 en la República de Malta jugaron el Valletta FC y la Juventus de Italia por la Copa Betfair, partido amistoso aprovechando la presencia de la “Vecchia Signora” en aquel país. Los italianos con todas sus figuras, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved y David Trezeguet, entre otros, que dirigirá Claudio Ranieri. En el Valletta FC la presencia de Monesterollo, en aquel momento delantero de 24 años. Sebas jugó todo el baby fútbol en Los Andes, en la multicampeona categoría que se quedó con todos los torneos a lo largo de 5 años; con esa camiseta marcó 189 goles en 140 partidos. Después se fue a Boca Juniors, allí realizó todas sus divisiones inferiores llegando a jugar en Reserva. El partido por Copa lo comenzó ganando el conjunto italiano con gol de Rubén Olivera a los 43 minutos de la parte inicial, pero 60 segundos más tarde apareció el sanfrancisqueño para empujarla y decretar el 1 a 1.Sabido es que hay varios jugadores de Atlético que no son tenidos en cuenta en el plantel de la B Nacional por Juan Manuel Llop. Incluso, varios de ellos tienen una larga inactividad y son del gusto de Veronesse. Uno de ellos es Mateo Castellano. El volante surgido en Ben Hur pasó por Estudiantes de San Luis antes de volver a La Crema a principios de año y desde entonces no volvió a jugar de manera oficial, con lo cual no vería con malos ojos bajar de categoría para empezar a sumar rodaje. También está el de Enzo Bertero, delantero surgido en la BH, actualmente relegado por el Chocho y que fue tenido en cuenta muy poco en el ciclo de Lito Bottaniz. Y el tercer jugador albiceleste que le gusta y mucho al DT del “9” es Juan Cruz Esquivel. Se trata de un joven de gran proyección, donde el año pasado fue goleador de la sexta división y que a principios de este 2018 firmó su primer contrato profesional. Más allá de estos trascendidos, la relación buena que existía entre ambos clubes se rompió un poco hace unos meses cuando Marcelo Asteggiano dejó 9 de Julio para ser el coordinador de las inferiores de Atlético. Pero si se pueden limar ciertas asperezas que quedaron, no habría que descartar alguno de ellos.