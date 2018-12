Se llevaron caja fuerte de casa de Sunchales

Siendo las 22:30 del martes último, un vecino de la ciudad de Sunchales identificado como Elider Antonio M., de 65 años, denunció en sede de la Comisaría Nº 3 que, al regresar a su domicilio de calle Alem al 1100 se encontró con que las luces estaban encendidas y el faltante de una cartera beige con $ 400, una caja fuerte de 30 x 25 cm, cerrada con clave y amurada, la cual contenía en su interior la suma de $ 25.000 y tarjetas varias.En el lugar del hecho se solicitó la presencia de PDI a los fines de levantar rastros y huellas.El fiscal Dr. Carlos Vottero ordenó que las actuaciones policiales sean elevadas a la PDI de Sunchales. Cabe destacar que en el lugar del hecho se procedió al secuestro de una gorra de color marrón, que el jefe de la dependencia policial pudo determinar que dicha gorra era vestida por un menor de edad antes que sucediera el ilícito, siendo que este menor ya estaría identificado.En la víspera este Diario adelantó que un sujeto cuyo alias es “Bebo” había sido detenido por una tentativa de robo. Con el correr de las horas se conocieron más detalles de este aberrante hecho.* La joven víctima de 21 años relató que “Bebo” la golpeó con un arma en la cabeza exigiéndole en todo momento el dinero que tenía guardado.* A las 7:20, al no encontrar el dinero en la casa, la mujer le dijo que tenía plata pero en el banco, y que si quería la iba a buscar pero que no le haga nada a ella ni a sus hijas.* “Bebo” le respondió que se iba pero volvería a buscar la plata más tarde.* En ese momento la víctima aprovechó para huir y en una estación de servicio cercana a su casa pidió ayuda. Allí los playeros llamaron al 911.Una mujer de 29 años identificada como Natalia W., dejó su bicicleta SLP rodado 27,5 color blanco, con mariposas en el manubrio, suspensión y freno a disco; en el bicicletero frente al edificio del Jockey Club, ubicado en calle Sgto. Cabral y Av. Santa Fe, asegurada con dos candados. Ingresó a su trabajo a las 8:00 y al retirarse a las 17:00 se dio cuenta que se la habían sustraido.Siendo las 8:00 de la víspera un vecino llamado José Francisco G. que se encontraba durmiendo, escuchó ruidos fuertes durante unos 10 minutos sobre el techo.Cuando estos ruidos finalizaron, se levantó y pudo constatar que la puerta que une la cocina-comedor con el garaje y la puerta de acceso a la galería trasera se encontraban forzadas con barretas, pero no notó el faltante de ningún objeto de valor.Personal del Comando Radioeléctrico de Frontera, en momentos en que se encontraba de recorridas, al hacer paso por calle 108 al 400 fueron alertados por un vecino de que en la casa de enfrente habría ingresado un hombre.Así, los uniformados ingresaron a un lote baldío, donde vieron a una persona saliendo del patio trasero de una vivienda. Se procedió a su identificación y requisa, siendo Jonatan Ñ., de 19 años, y la requisa con resultados negativos.Consultado el fiscal Dr. Carlos Vottero, este dispuso la aprehensión del sujeto y que se inicie causa por violación de domicilio.Sumario a cargo de la Comisaria 6ª de Frontera.Personal policial del Destacamento Nº 6 de Barrio Acapulco de Josefina, recibió una denuncia por parte de una vecina de 34 años, quien manifestó que el llamado Luis O. la amenazó con un arma de fuego y le sustrajo su teléfono celular.Además, al retirarse, le efectuó tres disparos de arma de fuego sin lesionarla.