Reforma de la Ley de Semillas, para 2019

El proyecto de reforma de la Ley de Semillas no logró ingresar en la última maratón legislativa del año y deberá esperar hasta 2019, al quedar marginado frente a otras iniciativas. Por este motivo, el nuevo régimen no podrá estar vigente en el arranque de la campaña triguera 2019 en otoño próximo. Al no haber podido ingresar a las sesiones legislativas extraordinarias que comenzaron esta semana en el Congreso, el proyecto de reforma de la actual Ley de Semillas (que cuenta ya con dictamen) deberá esperar hasta el año que viene.Si la iniciativa legislativa es aprobada en el primer tramo del 2019, podría entonces instrumentarse en la próxima campaña de granos gruesos.El proyecto, si bien es producto de una síntesis generada a partir de extensas jornadas de debates legislativos, no cuenta con el apoyo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), quienes pretenden eliminar el concepto de "orden público" para establecer "acuerdos privados" entre las partes.El antecedente más cercano, en lo que respecta a la posibilidad de realizar contratos privados, es la implementación por parte de la entonces Monsanto (ahora absorbida por Bayer) de un mecanismo creado para cobrar un canon variable –suerte de "retención privada"– por el uso de una patente ("Intacta") en cultivares de soja. Se trata de algo que alcanzó tal magnitud que obligó al propio Estado argentino a intervenir en 2016 para recuperar el monopolio de la fiscalización de semillas por medio de la resolución 207/16 del Instituto Nacional de Semillas (Inase).El dictamen tampoco cuenta con el apoyo de los representantes de Federación Agraria (FAA), quienes, con su actitud, están siendo funcionales a los intereses de ASA, indicó en un informe el sitio Valor Soja.En cambio, la iniciativa es apoyada por las otras tres entidades gremiales del agro, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Sociedad Rural Argentina, dado que, entre otros factores, permite obtener un subsidio indirecto al brindar la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias una vez y media el monto total de la compra de semillas.