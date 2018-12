"Es inadmisible que los delincuentes entren por una puerta y salgan por otra"

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El presidente Mauricio Macri consideró ayer que "es inadmisible" que "los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra", al tiempo que pidió una Justicia "cercana, moderna, transparente e independiente".

"Es inadmisible que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Necesitamos reglas claras e iguales para todos. Trabajamos para hacer un cambio de verdad, no de maquillaje", sostuvo el mandatario.

En un acto que encabezó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el jefe de Estado destacó que los jueces "tienen un rol fundamental en la estabilidad, en la previsibilidad".

Al presentar los resultados del programa Justicia 2020, el Presidente subrayó que "para avanzar en cualquier camino de largo plazo, fortalecer las instituciones es fundamental". Al referirse a este proyecto, Macri le agradeció "a todos los que sumaron y siguen sumando sus ideas" para llevar adelante las reformas porque, subrayó, "nadie tiene todas las respuestas".

En ese marco, le pidió a los jueces y fiscales que continúen ayudando a "combatir la corrupción, el crimen y el narcotráfico", al tiempo que resaltó que "la ley de flagrancia funciona", por lo que les recomendó "usar esta herramienta cada vez más".

El jefe de Estado destacó: "Hay que congratularnos porque por primera vez se está condenando por corrupción a altos funcionarios". "Los argentinos necesitamos un sistema judicial ágil, en el que se pueda confiar, porque hoy vemos que los expedientes se guardan en los cajones, no se pueden encontrar", cuestionó.

Durante el acto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, celebró que, en el marco de este plan, se hayan aprobado 22 leyes y se avance en la modificación del Código Penal, entre otras cosas.

Del evento participaron gobernadores, funcionarios y legisladores, además del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien explicó por qué se expresó nuevamente a favor de otorgar el beneficio del 2x1 a represores.

"Yo voté en disidencia porque considero que esa ley (por la que prohíbe utilizar ese mecanismo para condenados por crímenes de lesa humanidad) no era constitucional, por no respetarse el principio que dice que tiene que aplicarse la ley más benigna", señaló durante su exposición.

Sin embargo, el titular del máximo tribunal argentino aclaró que "fue muy sano" el "generalizado repudio" que se originó a partir del fallo de la Corte en el caso Muiña y aseguró que "no fue fácil" para él votar en ambas ocasiones.

"La gente en las calles fue el testimonio viviente del Nunca Más, pero ese concepto no puede ser puesto de cualquier modo porque no siempre se respeta la Constitución", manifestó.

Por su parte, el ministro Garavano insistió en que "se está gestando una política de Estado en materia judicial", aunque remarcó que "no hay una receta ya diseñada, sino que es una construcción colectiva". "Realmente fue muy difícil sentarnos todos en la mesa y discutir. Que Justicia Legítima, que la corrupción, que la grieta... fue complicado", expresó.

El funcionario nacional explicó que el programa tiene el objetivo de "romper esa mala imagen que tiene hoy la gente con la Justicia y que genera esa sensación fea de impunidad".