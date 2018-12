Transportistas de leche convocaron a un paro

Los transportistas de leche fluida de las cuencas lecheras de Rafaela y Villa María plantearon su malestar por la falta de actualización de las tarifas que les pagan las industrias lecheras, aseguran que trabajan a pérdida ante los incrementos de combustibles, seguros, cubiertas y repuestos de los camiones y que, en algunos casos, no están en condiciones de pagar el bono de fin de año y el aguinaldo."Estamos realmente muy preocupados por esta situación porque la inflación se ha llevado la rentabilidad, nadie gana plata y los costos siguen en alza, no se puede seguir de esta manera si las empresas lácteas no otorgan una mejora en las tarifas para los dueños de los camiones", afirmó a LA OPINION el Dr. Diego Caisutti, representante legal de la Asociación Civil de Transportistas de Leche Fluida y Derivados con sede en la ciudad cordobesa de Villa María."Si no tenemos respuesta de las empresas lácteas, estamos coordinando un lockaut patronal para el viernes 14 de diciembre. Vamos a parar los camiones, no vamos a buscar la leche en los tambos. No queremos hacer esta protesta, queremos trabajar, pero no nos dejan alternativa. Hoy no podemos cubrir los costos operativos, el negocio es inviable", subrayó. "Estamos coordinando con representantes de los camiones que transportan leche en Rafaela para darle mayor fortaleza a este paro patronal", expresó Caisutti.El dirigente sostuvo que "hemos verificado un desfasaje de entre 40 y 50 por ciento en nuestros números, así no vamos a poder prestar el servicio, la decisión de ir a un lockaut patronal es para presionar a la industria para que nos reciba". Señaló que las empresas SanCor, Molfino Saputo, Williner, La Verónica, Punta del Agua y otras se han "cartelizado" para no otorgar más aumentos a los transportistas de leche fluida. "Incluso hemos enviado carta documento pero no hemos obtenido respuesta alguna", agregó.