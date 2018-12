Lifschitz presentó el Plan Ganadero de la Provincia

El gobernador Miguel Lifschitz presentó este martes el Plan Ganadero Provincial, una iniciativa que asume el desafío de producir más y mejor carne santafesina, promoviendo una Producción Sustentable con eje en las Buenas Prácticas Ganaderas, con el objetivo de innovar, ser más competitivos y aumentar la productividad.“Hace pocas horas terminó el G20 en Argentina. Un evento muy importante y que probablemente durante mucho tiempo no vuelva a ocurrir que tengamos simultáneamente a los 19 presidentes de las economías más importantes del mundo, más la Unión Europea”, señaló el gobernador.“Argentina no está entre esas 20 economías. Sin embargo estamos dentro de ese grupo selecto, quizá por nuestra historia, quizá por lo que podemos ser, porque nadie duda de que este país cuando encuentre la senda del desarrollo sustentable puede estar legítimamente entre ese grupo de países; quizá porque somos grandes productores de alimentos, una potencia exportadora y tenemos una oportunidad de seguir creciendo y desarrollándonos”, subrayó Lifschitz.“Hay que tener políticas macro, de estabilidad económica, de apertura de la economía y de integración con el mundo, pero también hay que tener políticas sectoriales, micro y regionales, que tienen que ver con reconocer las características y las potencialidades particulares de cada uno de los sectores de la producción y de cada una de las regiones del país”, dijo Lifschitz.“Por eso, este Plan Ganadero en Santa Fe tiene mucho sentido; esta es una provincia históricamente ganadera. Hace 200 años Santa Fe ya se destacaba por la producción ganadera para alimentar a las poblaciones pero también para exportar cuero salado a Europa, y de allí en adelante siempre hubo una ganadería importante en la provincia, en los 19 departamentos. Tenemos desarrollos muy importantes en todos los sectores de la ganadería y también en la industria frigorífica”.“Las oportunidades están, el mundo necesita alimentos y nosotros tenemos una gran potencialidad para producirlos”, concluyó Lifschitz.TRANSFORMACION DELA CADENA GANADERAPor su parte, la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, expresó que “hoy es un día muy importante. El desafío que nos planteamos es que las cosas sucedan y lograr que la transformación de la cadena ganadera sea una realidad”. “Estamos seguros de que necesitamos la estabilidad macroeconómica. Sabemos de la enorme complejidad que nos plantea la situación productiva en general, pero queremos trabajar, aún en este contexto difícil, en las enormes transformaciones que tenemos que hacer en el territorio”, aseguró la ministra.“En Santa Fe tenemos 2 millones de vientres y 1 millón de terneros. Por qué no tenemos 1.850.000 de terneros es un diagnóstico claro que tenemos que compartir, y vamos a tener esos 850 mil terneros más cuando los productores, los dueños de los vientres, quieran trabajar junto al mundo científico tecnológico y el Estado. De otra forma no va a suceder”, enfatizó Ciciliani.El presidente de Carsfe, Carlos Castagnani, dijo que "hoy estamos presentes porque nuestra institución apuesta a la producción", y manifestó que "aumentar nuestro índice de preñez es el pilar fundamental de la recuperación ganadera, ese desafío es muy importante. Con la apertura de las exportaciones se abre un panorama muy interesante de abastecer a muchos mercados, y lo principal es que tenemos con qué. Debemos ponernos de acuerdo y encarar este desafío en forma conjunta, la parte pública y privada", concluyó Castagnani.Por su parte, el representante de CRA, Dardo Chiesa, señaló que este plan "está sólidamente concebido, que toma la problemática desde su base" y resaltó que "no es común que un Plan Ganadero se presente en un ámbito como este, en Casa de Gobierno, y que lo haga el gobernador, y esto garantiza el peso político y que es una política de Estado".