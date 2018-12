Pedido de informes acerca de los recursos utilizados en seguridad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo hiciéramos saber el pasado sábado, en la crónica de la última sesión ordinaria del cuerpo deliberativo local, los integrantes del mismo aprobaron en pleno una Minuta de Comunicación, por medio de la cual se solicita un informe al Ejecutivo Municipal sobre cuestiones en materia de seguridad, desde el área prensa del Concejo, ayer difundieron mayores detalles, informe que reproducimos seguidamente:

El proyecto aprobado fue presentado por el concejal Carlos Gómez, con la adhesión de Andrea Ochat y Leandro Lamberti, y como primer punto solicita información sobre los recursos económicos que por distintos conceptos el Gobierno de la provincia destinó en el año 2017 y durante el transcurso del presente año a la Comisaría N° 3 de Sunchales. También la cantidad de agentes policiales que integran actualmente su planta de personal y los móviles policiales afectados a la misma, entre otra información de relevancia relacionada con la infraestructura y equipamiento.

“Tuve la posibilidad de recibir la nota que entregaron los vecinos sobre el tema seguridad al Ejecutivo y Legislativo y me comprometí a que ingrese al Concejo. Empezamos a trabajar en el bloque y esta Minuta tiende a plasmar los reclamos, los pedidos que nos realizaron. Nos expresaban los presentes en la movilización que según lo que a ellos le dijeron no hay muchos efectivos y móviles y por eso este pedido concreto, para conocer así los fondos que destina el Gobierno provincial y cuál es la realidad, dónde estamos parados”, expresó el concejal Gómez.

En la Minuta aprobada, el Cuerpo Legislativo también solicita, a través de la Secretaría que corresponda y en un plazo no mayor a diez días corridos, se informe:

-Los montos mensuales que durante el año 2018 el Ejecutivo Municipal transfirió a la Asociación Cooperadora Policial de la Comisaria N° 3 de Sunchales, conforme lo ordena el artículo 62 inc. A) de la Ordenanza Tributaria N° 2462.

-Las rendiciones de cuentas e información respecto a las afectaciones de las sumas transferidas, realizadas por la Asociación Cooperadora de mención, en dichos períodos.



Además, como fundamentos de la iniciativa se enumeran los siguientes puntos:



-Que el Concejo Municipal, como institución representativa de los vecinos, comparte junto a estos, el objetivo que Sunchales mantenga niveles de convivencia pacífica, con el menor número de delitos y, por ende, un estado de real sensación de seguridad;



-Que en momentos como los actuales, de crisis general que se padece en el marco económico y social, determinados sectores de la población padecen el accionar de personas que afectan la convivencia social llevando adelante actos delictivos en determinados barrios de nuestra ciudad;



-Que episodios recientes, de público conocimiento, exigen acciones tendientes a dar solución a los reclamos constantes de la comunidad;



-Que expresión de estos reclamos, fue la marcha de vecinos organizada el día 26 de noviembre del corriente año en nuestra ciudad;



-Que el accionar conjunto de todos los actores sociales involucrados en materia de seguridad pública, con participación y colaboración mutua, es a nuestro entender la manera adecuada de lograr resultados positivos en la materia;



-Que en tal sentido, resulta necesario tener conocimiento de los distintos recursos económicos con los que cuenta la Comisaría N° 3 de Sunchales, a los fines de poder realizar un diagnóstico fundado y preciso que nos permita proyectar acciones que contribuyan de manera eficiente a la problemática de la seguridad pública;



-Que en particular, el DEM deberá informar a este Concejo los recursos económicos que destina a la Asociación Cooperadora Policial Comisaria N° 3 de Sunchales, conforme lo ordena el artículo 62 inc. A) de la Ordenanza Tributaria N° 2462, del año 2014.