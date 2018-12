El Quini, otra chance para ser millonario

Como el Quini 6 se hace el arisco y esquivó a todas las apuestas en los sorteos del pasado domingo en los que no hubo ganadores, hoy ofrece una nueva oportunidad para transformarse en millonario o incluso multimillonario teniendo en cuenta que si se aciertan los seis numeritos de la modalidad "Tradicional Primer Sorteo" se puede acceder a un cheque de 112 millones de pesos. Suficiente para pagar las cenas de fin de año, las vacaciones y cambiar el auto, como mínimo.Para ganar hay que apostar. Y aquellos que se decidan a probar suerte tienen plazo hasta hoy a las 19:30 hs. en la red de agencias oficiales de Lotería de Santa Fe.Según el detalle proporcionado por el organismo, los valores de las distintas modalidades presentan un aumento en sus estimados ofreciendo $ 112 millones el "Tradicional Primer Sorteo", $ 40 millones el "Tradicional La Segunda" y $ 37,5 millones la "Revancha". Por su parte el "Siempre Sale" se viene con un estimado de $ 4,5 millones al que se suman los $ 3 millones del "Extra".Si juega -se esperan 1.500.000 apuestas- no se pierda la transmisión de los sorteos en vivo a través de Crónica TV, Canal 13 (Santa Fe) y Canal 9 (Paraná) o por radio en LT9 Radio Brigadier López de Santa Fe. Quizás tenga tanta fortuna de ver en directo como sale de pobre y gana millones, aunque si festeja trate de no perder el ticket de la jugada.Durante el Sorteo N° 977 de Brinco efectuado el domingo por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos quedando un pozo estimado total de $ 11,2 millones para la próxima jugada. El valor de la apuesta es de $ 20 el ticket con la que puede participar del sorteo de los 10 premios especiales adicionales de $ 24.000 anuales -se pagan $ 2000 por mes- sin costo extra. El próximo sorteo se concretará el próximo domingo 9 de diciembre a las 21:00 hs desde la Sala de Sorteos de Lotería de Santa Fe.