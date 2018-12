Para el cierre de año, al menos dos cambios

Atlético de Rafaela ya dejó de lado lo que fue el empate ante Platense y puso la cabeza en su último compromiso del año: Gimnasia de Mendoza.La “Crema” se prepara para el encuentro del próximo domingo, por la 13ª de la B Nacional, a las 18 hs y Juan Manuel Llop se verá obligado a realizar, al menos, dos modificaciones en el once inicial. Tanto Gianfranco Ferrero como Angelo Martino, ambos reemplazados en el PT del juego ante el “Calamar”, ya fueron descartados por diferentes lesiones. Ferrero sufrió la ruptura de dos ligamentos de su tobillo derecho y si bien no tendrá que ser operado tendrá para un mes de recuperación; mientras que Martino tiene un desgarro en el aductor izquierdo.Estas no serían las únicas modificaciones que realizaría el DT y entre hoy y mañana se comenzará a ver cuál es la idea que tiene en mente para tratar de cerrar el 2018 con una alegría.El plantel profesional ‘albiceleste’ trabajó ayer por la mañana en el Autódromo y lo hizo en dos grupos. Por un lado, los titulares, con trabajos regenerativos, y los suplentes con algunos minutos de fútbol en la cancha principal del predio.En la jornada de ayer AFA confirmó el programa de partidos para esta 13ª y última fecha de este año y Sebastián Mastrángelo fue designado como árbitro principal para el partido de Atlético ante Gimnasia en Mendoza, este domingo a las 18:00 hs.19:00 (TV) Temperley - Independiente (M) (Guillermo González), 20:05 (TV) Defensores de Belgrano – Ferro (Pablo Dóvalo).17:00 Villa Dálmine - Olimpo (Diego Ceballos), 17:05 (TV) Platense - Los Andes (Luis Lobo Medina), 20:00 Agropecuario - Guillermo Brown (Lucas Comesaña).17:00 Gimnasia (J) - Brown (A) (Jorge Broggi), 18:00 Gimnasia (M) - Atlético de Rafaela (Sebastián Mastrángelo), 20:00 Instituto - Quilmes (Sebastián Ranciglio).17:00 Almagro - Central Córdoba (SdE) (Lucas Novelli), 21:05 (TV) Arsenal – Chicago (Julio Barraza), 22:00 Mitre (SdE) - Morón (Bruno Bocca).21:05 (TV) Santamarina – Sarmiento, en Estadio Municipal de Tandil (Héctor Paleta).