Tiene la foto del ladrón, su nombre, y no hay avances

Un vecino de Rafaela llamado Juan Domingo Solís, de 44 años, quien habita en calle Hna. Fortunato al 400, en barrio Malvinas Argentinas de esta ciudad, y que fuera víctima de un robo en su vivienda; dialogó ayer con un cronista en esta Redacción, a fin de dar a conocer una situación que lo involucra y que lo tiene poco menos que indignado.



EL HECHO

Según su propio relato, Solís sostuvo que, “el viernes 23 de noviembre regresaba de trabajar, siendo las 18.00, ingreso a mi departamento y veo cosas desparramadas. En el momento vi que me faltaba una motoguadaña, y otros elementos de valor, como unos cuchillos que heredé de mi papá, y un casco”. “Llamé a la Policía -continuó-, hice la denuncia en la Comisaría 2ª, y el lunes 26 de noviembre fui a ampliar la denuncia porque noté el faltante de otras cosas”.

Ahondando el relato precisó que, “tengo un vecino que fue testigo del robo ya que habló previamente con el ladrón y luego lo vio cometiendo el ilícito e irse corriendo. Así, mi vecino lo vio; yo conseguí su foto -se llama Jonatan S.- y mi vecino me confirmó que era esa misma persona la que me había robado”.

“Cuando amplié la denuncia en la Seccional 2ª -prosiguió- les llevé la foto del ladrón, y me admitieron que ya lo conocen. Volví a la comisaría el miércoles 28 de noviembre para ver si había novedades y me dijeron que no. Pedí hablar con la fiscal que está a cargo de la investigación y me dijeron que no, que ella no atiende entrevistas. Eso fue en la comisaría, yo no me acerqué hasta la Fiscalía todavía”, dijo Solís.



DESCARGO

Luego del relato del hecho, la víctima de este robo hizo su descargo de por qué está enojado: “a mi lo que me llama la atención es que habiendo una foto del ladrón, sabiendo que hay un testigo, ya que a mi vecino le tomaron declaración y le dijeron que lo iban a llamar, nada. No hay ningún avance”.

“Yo quiero recuperar mis cosas y estoy esperando que me llamen -concluyó-; me robaron cosas con mucho valor sentimental. Uno siente una gran impotencia. Hubo como cinco robos en el barrio últimamente, por eso le pido al responsable de seguridad que actúe”, cerró.