Primeros nombres apuntados

Con el correr de los días, y mientras se acerca el inicio de la pretemporada de cara al inicio del Torneo Regional Amateur que comenzaría a finales de enero próximo, de a poco van trascendiendo algunos nombres que podría llegar en calidad de refuerzos en 9 de Julio. Mientras la dirigencia se mantenía un tanto hermética en este sentido, en las últimas horas comenzaron a conocerse algunos posibles refuerzos. Algunos son conocidos y otros no tanto.

Uno de ellos es el del rafaelino Lucas Volken, con pasado en la entidad juliense entre 2008 y 2012 y surgido de la cantera de Argentino Quilmes. El delantero de 30 años tiene bastante experiencia en el fútbol del ascenso de nuestro país y por estos días se encuentra en la ciudad. Hasta el año pasado estuvo en Platense, pero anteriormente había pasado por el Deportivo Roca, Altos Hornos Zapla y Unión Temuco e Iberia de Chile.

También, el defensor ex Ben Hur, Libertad y Argentinos Juniors, Juan Alberto Sabia, es otro de los jugadores apuntados. El pergaminense, de 37 años, defendió este año los colores de Ferrocarril del Estado en los torneos liguistas y fue compañero de Miguel Monay, que volverá a ponerse la casaca juliense el próximo año.

En tanto, los que tendrían todo todo arreglado con el club son dos futbolistas que conoce Daniel Veronesse de su paso por Belgrano de Paraná, equipo donde se encuentran actualmente. Se tratan del arquero Gustavo Vergara, nombre que salió a la luz hace varios días, y el volante Javier Exequiel Correa.

No obstante, el próximo lunes, desde las 18, se pondrá en marcha la pretemporada y podrían estar presentes algunas caras nuevas más. En tanto, en las próximas horas se confirmarán los nombres de la base del equipo liguista que empezarán a entrenar con el plantel principal a partir de la semana que viene.