Para la Corte, el 2x1 no es aplicable a represores

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La Corte Suprema determinó ayer que el beneficio del cálculo del 2x1 no es aplicable a condenados por delitos de lesa humanidad y de esa forma revocó el fallo que el propio máximo tribunal había dado a conocer en 2017 y que benefició al represor Luis Muiña. La Corte adoptó esta decisión por cuatro votos contra uno, con la disidencia del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz.La decisión de los jueces fue en el caso concreto del recurso extraordinario presentado por Rufino Batalla, condenado a 12 años de prisión por su participación en el centro clandestino de detención y tortura La Cacha, que funcionó durante la última dictadura militar en las afueras de la ciudad de La Plata. Más allá del caso particular, la decisión de la Corte es extensible a todos aquellos otros casos de condenados por delitos de lesa humanidad.La decisión llevó las firmas de los jueces Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, ya que Rosenkrantz lo hizo en disidencia y a favor de la aplicación del 2x1.La ley 24.390 conocida como del 2x1 fue derogada en 2001 pero el 3 de mayo de 2017 la Corte la empleó al aplicarla al caso del represor Luis Muiña, luego de evaluar el principio del derecho penal que impone la aplicación de norma más benigna a favor del imputado.Esa decisión había sido suscripta por los votos de Highton, Rosatti y Rosenkrantz. Pero una semana después, en medio de duras criticas de organismos de derechos humanos y dirigente políticos, el Congreso Nacional aprobó la ley 27.362, que excluyó del beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad.La expectativa estaba puesta en el voto de Rosatti, quien el año pasado votó a favor de concederle este beneficio a represores, pero en esta oportunidad cambió su postura para adecuarse a la ley: "Otro fallo del 2x1 podría generar un fuerte rechazo social", había señalado el juez meses atrás.Ahora, en su falló argumentó su cambio de posición respecto al voto en Muiña porque aceptó la "aclaración de la interpretación" que la ley 27.362 sancionada el año pasado realizó sobre el alcance del 2x1 en casos de lesa humanidad.En cambio, Rosenkrantz se pronunció distinto a sus colegas, ya que mantuvo su voto en favor del beneficio a los acusados por la represión ilegal y además en su fallo dijo que la ley de 2017 es inconstitucional.Entre las víctimas del represor Muiña se encuentra la hija de la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.La ley del 2x1, dictada en la década de los noventa, rebajó a la mitad el cómputo de la pena de un condenado que hubiera pasado como procesado más de dos años en prisión preventiva y sin condena cada uno de esos días extra previstos por la ley para el encarcelamiento provisorio, pero no había sido pensada para los casos de lesa humanidad.El fallo del 2x1 es el segundo de casos relevantes que el máximo tribunal tiene pautado resolver para antes de fin de año, de acuerdo al cronograma que la propia Corte difundió semanas atrás.