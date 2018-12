Rosenkrantz justificó su voto

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, justificó ayer su voto a favor de otorgar el 2x1 a represores y reiteró que debe "aplicarse la ley más benigna". "Yo voté en disidencia porque considero que esa ley (por la que prohíbe utilizar ese mecanismo para condenados por crímenes de lesa humanidad) no era constitucional, por no respetarse el principio que dice que tiene que aplicarse la ley más benigna", señaló el titular del máximo tribunal.Al hablar durante la presentación de los avances del Programa Justicia 2020, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), y ante el presidente Mauricio Macri, Rosenkrantz subrayó, de todas formas, que "no fue fácil" fallar de esa forma, en contra de los otros cuatros integrantes del tribunal Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.