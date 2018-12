Diputados sesiona hoy y ratifica sus autoridades

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La Cámara de Diputados sesionará hoy para ratificar autoridades de Cámara y luego aprobar un temario que incluye una reforma a Bienes Personales, en tanto que peligra el debate previsto para el jueves al trabarse los acuerdos en la llamada "ley antibarras".Luego de que el Poder Ejecutivo oficializara el llamado a sesiones extraordinarias, el oficialismo programó el cronograma y para este miércoles quedaron los proyectos que no despiertan mayor disenso y responden a una serie de compromisos del Gobierno con la oposición peronista que le votó el Presupuesto 2019.En el primer renglón, aparece el proyecto de reforma de Bienes Personales, que ya cuenta con dictamen de comisiones y que busca eximir del pago de ese gravamen a inmuebles con destino a vivienda única familiar que no excedan los 18 millones de pesos.El paquete incluye una serie de acuerdos internacionales, convenios de cooperación, transferencias de inmuebles a provincias, proyectos de declaración.También la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá en Corrientes, la autorización para que el presidente Mauricio Macri pueda salir del país por motivos oficiales en 2019, sustitución de lámparas halógenas importadas por tecnología LED, y un proyecto de "protección de personas apátridas".Este temario de temas que quedaron pendientes durante el período ordinario legislativo se liquidará luego de que tenga lugar la sesión preparatoria en la que se ratificarán las autoridades que actualmente cumplen funciones en la Cámara baja.De acuerdo a lo previsto, Emilio Monzó será ratificado como presidente del cuerpo por última vez, ya que anunció que no buscará reelegir como diputado en 2019, mientras que continuarían en sus cargos como vices José Luis Gioja (FpV-PJ), Luis Petri (UCR) y Martín Llaryora (Argentina Federal).Las negociaciones para la sesión del jueves continúan por estas horas, pero surgieron nubarrones que de no despejarse en lo inmediato obligarían a postergar la cita para el miércoles 12.En un arrebato de autonomía, el radicalismo le puso un freno al proyecto de combate contra la violencia en espectáculos deportivos que envió el Poder Ejecutivo, por considerar desproporcionadas las cargas de las penas y ambigua la redacción sobre la tipificación de los delitos.En este mar de desconcierto e internismo, el oficialismo no logró condiciones para dictaminar este martes en un plenario de comisiones, y dejó abierta la posibilidad de lograr ese objetivo en otra reunión conjunta que tendría lugar este miércoles al cabo de la doble sesión.Tampoco tiene dictamen el proyecto de financiamiento electoral de partidos políticos, una iniciativa en la que el Gobierno insiste, aunque por ahora sin encontrar eco en el Parlamento, donde no se ponen de acuerdo sobre cuál sería el sistema más idóneo.