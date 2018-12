Lifschitz suma respaldos a su reclamo ante la Corte por la deuda de la Nación

El gobernador Miguel Lifschitz se reunió ayer con los legisladores nacionales por Santa Fe con el objetivo de sumar apoyo político y dar cuenta sobre la nueva presentación que la provincia realizó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la deuda de coparticipación que el gobierno nacional tiene con el Estado santafesino.El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, dijo que “fue una muy buena convocatoria de legisladores nacionales, de senadores y diputados, de todos los bloques, y quienes no pudieron hacerlo se disculparon. Todos manifestaron su apoyo y su acuerdo con la decisión tomada por el gobernador de insistir y recurrir nuevamente a la Corte para lograr la ejecución de la deuda”.Los senadores nacionales María de los Angeles Sacnun y Omar Perotti; y los diputados nacionales Albor Cantard, Marcos Cleri, Luis Contigiani, De Ponti Lucila, Silvia Frana, Alejandro Grandinetti, Astrid Hummel, Lucas Incicco, Hugo Marcucci, José Carlos Nuñez, Alejandro Ramos, Alejandra Rodenas y Gisela Scaglia participaron del encuentro en el Salón Blanco de Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe.Farías indicó que “todos se comprometieron y estuvieron de acuerdo en buscar legislativamente un proyecto de apoyo y de hacerle llegar a la Corte el pedido de los legisladores nacionales para la ejecución de la deuda en favor de la provincia de Santa Fe”.Por su parte, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, detalló que “al no haber un antecedente que pueda aplicarse como caso previo para actualizar el monto a valores actuales, hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros hemos ensayado alguna de ellas y hemos presentado la que entendemos mejor equilibra entre la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe, con las reales posibilidades de pago del gobierno nacional”.“Hemos hecho una presentación, oportunamente, aplicando un criterio, que es la tasa activa del Banco Nación sumada; otras jurisdicciones, particularmente la provincia de San Luis, ha presentado con un criterio de actualización más fuerte que significa un mayor impacto al momento de determinar la deuda a valores del momento que la misma empieza a ser cancelada”.“En este cálculo, según la tasa que se utiliza, sería entre entre 70 y 100 mil millones de pesos el stock de la deuda. Pero creo que hoy no tenemos que estar discutiendo esto sino la posibilidad de que a través de la presentación que ha hecho el gobernador ante la Corte Suprema de Justicia, y que fue acompañada por legisladores Nacionales y provinciales, podamos tener definidos los pasos operativos para que haya un acuerdo con el gobierno nacional, que permita que Santa Fe empiece a recuperar lo que durante una década indebidamente se nos ha quitado”, concluyó Saglione.PASOS ADMINISTRATIVOSEl fiscal de Estado, Pablo Saccone, manifestó que “lo que Lifschitz presentó la semana pasada es el primer paso procesal de ejecución de sentencia. Es decir, se practicó planilla a finales del año pasado, que se elevaba aproximadamente a 54 mil millones de pesos, de esa planilla la Corte Suprema le va a dar traslado a la Nación y va a tener las dos posiciones fijadas para resolver en consecuencia”.Además, agregó que “le pedimos a la Corte que tenga especial consideración de los plazos procesales y aspiramos a que se aplique el Código Procesal en toda su extensión y en pocos meses tengamos resultados”.Sobre el apoyo de los senadores, manifestó que “es una actuación extraprocesal pero le hace entender a la Corte Suprema la importancia institucional que tiene la cuestión para que sea resuelta en plazos procesales acotados”.