El Municipio recibió camiones y camionetas

El Gobierno provincial entregó ayer a la Municipalidad de Rafaela tres camiones y cinco camionetas, valuados en conjunto en unos 10 millones de pesos, en el marco del Programa Equipar Santa Fe. El ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, presidió a media mañana el acto que se realizó en el Nodo y al que asistieron para recibir los vehículos los secretarios municipales de Hacienda y Finanzas, Marcela Basano, de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López, de Obras Públicas, Luis Ambort y de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti. Además, participaron el coordinador del Nodo, Fernando Muriel, el senador departamental Alcides Calvo, el diputado provincial Omar Martínez y el subsecretario de proyectos de inversión de Santa Fe, Gabriel Rosti.Mediante este programa el gobierno de la provincia realiza la compra centralizada y a escala del equipamiento solicitado por los municipios y comunas, logrando condiciones económicamente favorables, y otorgando un financiamiento a tasas y plazos convenientes por hasta 1.000 millones de pesos.Saglione destacó, en la apertura de la ceremonia, que "estamos en esta segunda instancia de este programa que surge del compromiso del gobernador Miguel Lifschitz quien, al tomar contacto con los jefes comunales de toda la provincia se encontró con diversas dificultades, entre otras existían dos problemáticas en común: la falta de equipamiento en condiciones aceptables para los servicios a cargo del gobierno local y la necesidad de mejorar la red vial urbana, la pavimentación". En este sentido, explicó que "así nacieron estos dos programas que responden a estas cuestiones, cualquier comuna, sin importar el color político, tiene acceso a estas posibilidades".Basano destacó que la Municipalidad de Rafaela recibió la semana pasada un equipo y ayer los tres camiones y las cinco camionetas "que van a ir a reforzar el equipamiento de obras, servicios, seguridad ciudadana y gobierno y ciudadanía". Pero no es todo puesto que "faltan todavía dos minibuses y un par de tractores porque la entrega total de lo acordado son 25 millones".En tanto, López destacó "la importancia de poder contar con un equipamiento nuevo para seguir sosteniendo el alto nivel de servicios que tiene la Municipalidad" y en especial "incorporar vehículos para dos áreas que son críticas y que tenemos muy claro que hay que fortalecer: seguridad ciudadana y protección vial con vehículos nuevos que nos van a permitir mejores prestaciones". También, resaltó "el involucramiento del municipio en la inversión porque, en definitiva, es un préstamo que el municipio devuelve en 36 cuotas. Es una inversión genuina que hace el municipio a través de una facilidad que la provincia propone con el programa Equipar, pero es una inversión de todos los rafaelinos".AMPLIAR LABASE TRIBUTARIASaglione hizo una fuerte defensa de la gestión del gobernador Lifschitz durante el acto, quizás para "hacer tiempo" para que llegue el transporte con las cinco camionetas. Es que en la parte exterior del Nodo solo estaban los tres camiones pero faltaba el resto de los vehículos. No hubo caso, los discursos terminaron a pocos minutos de las 11 y luego los funcionarios y legisladores salieron del edificio para efectuar las fotos de ocasión con los tres camiones estacionados en el frente.Luego hubo charlas informales, Saglione explicó a Basano y Ricotti que a pesar de los reclamos al Ministerio de Transporte de la Nación aún no hay precisiones sobre como se repartirá el fondo especial para subsidiar el transporte urbano de pasajeros el año que viene. Lentamente los asistentes abandonaron el Nodo y cuando ya no quedaba nadie prácticamente llegó el camión con las cinco camionetas, cuando el reloj marcaba las 11:53.Previamente, Saglione resaltó que la Provincia de Santa Fe mantendrá el nivel de inversión en obra pública durante 2019 tal como se detalla en el Presupuesto provincial que ya cuenta con media sanción del Senado -Diputados lo tratará en extraordinarias durante este mes de diciembre- pese a que habrá reducción de partidas nacionales tras la eliminación del Fondo Sojero y al menor nivel de actividad económica.