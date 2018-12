Ben Hur comenzó de manera formal con la pretemporada

El plantel de Ben Hur comenzó ayer formalmente la pretemporada de cara al Torneo Regional Amateur, cuyo comienzo estaría previsto para fines de enero. El entrenador Carlos Trullet, luego de una breve introducción del presidente Adrián Zenklusen, dirigió un mensaje al plantel dentro del estadio "Néstor Zenklusen", con el principal objetivo que apunta a lograr el ascenso al Federal A. Luego el preparador físico César Bessone empezó a trabajar con los 25 jugadores presentes en otra zona del predio de la institución. Recordemos que Trullet tiene como ayudante de campo a Adrián Acosta, mientras que Nicolás Zanuzzi es el entrenador de arqueros.La pretemporada se realizará en dos etapas, la primera de ellas tendrá tres semanas (de lunes a sábados) de trabajos con jornadas de un turno, doble y también triple turno. Esa primera parte finalizará el 22 de diciembre y luego el plantel quedará licenciado.Tras el receso por las fiestas navideñas y de año nuevo, la segunda etapa comenzará el miércoles 2 de enero donde la BH regresará a los entrenamientos, apuntando a tener partidos amistosos preparatorios.Recordemos que los jugadores que llegaron como incorporaciones son hasta el momento: el defensor ex Sarmiento de Resistencia, Luis Ybañez, el delantero ex Libertad de Sunchales, Nahuel Vera, el volante ex Brown de San Vicente, Pablo Pavetti, el arquero ex Kristianstad FC de Suecia, Juan Ignacio Mendoça, el delantero ex Peñarol de Rafaela, Leonardo Ochoa, el volante ex San Martín de Progreso, Ignacio Ynfante, y el volante ex Libertad de Sunchales, Ezequiel Saavedra.Tanto Ybáñez, como Saavedra y Vera (que se recuperó de una lesión de ligamentos) fueron dirigidos por Trullet en Libertad, mientras que a Pavetti lo tuvo en Atlético de Rafaela.UN TEMA PENDIENTE​​Juan Ignacio Mendoça, el arquero incorporado, debe solucionar en los próximos días un tema vinculado con su pase en Atlético San Jorge, el último Club en el que militó en el país. Esto fue mencionado por el técnico Carlos Trullet, siendo por el momento el único tema que -en cierto modo- puede llegar a preocupar al cuerpo técnico.Por otra parte, existe la posibilidad de sumar un tercer guardavalla del medio local.LOS DEMAS PUESTOSAdemás de las siete contrataciones realizadas, el Lobo está tras los pasos de un volante central mixto, un volante por izquierda y otro delantero. La idea del adiestrador es trabajar con alrededor de 28 futbolistas.Cabe mencionar que si bien hay dos o tres casos de futbolistas de la Liga Rafaelina que son del agrado del DT, la idea es no tapar a los jugadores del Club. En este aspecto, Carlos considera que en buena parte de los juveniles que tan destacada campaña cumplieron en el torneo Clausura, llegando a esa final desempate con Peñarol, les falta un breve período de maduración futbolística de seis meses a un año para una exigencia superior como la que se avecina. Igualmente, ello no quiere decir que no se acelere dicha maduración y terminen teniendo sus oportunidades.EN LOS DOS TORNEOSCarlos Trullet confirmó a LA OPINION que además del Regional Amateur, también aceptó dirigir el equipo liguista en la temporada 2019, al menos hasta el 30 de junio que es el vínculo acordado con el presidente Adrián Zenklusen. Esto tiene que ver que si el equipo va avanzando etapas, en su aspiración de pelear el ascenso, inevitablemente tendrá coincidencia con la temporada local que arrancaría más temprano el año venidero.En esa superposición de competencias, lógicamente habrá que ir rotando el plantel ya que Ben Hur tiene pensado seguir apostando fuerte por el torneo liguista.