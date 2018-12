Hay consenso para que Bonino sea reelegido

En la mañana de ayer hubo una reunión entre los seis integrantes del bloque Cambiemos, mayoritario en el cuerpo legislativo local y en definitiva es quien define la presidencia el Concejo y digita casi el resto de los cargos.

En este sentido, hay suficiente consenso para que Raúl Lalo Bonino continúe como presidente por un año más. "No charlamos intensamente, pero como el 2019 es un año electoral la idea es continuar un año más para consolidar el trabajo del equipo. De todas maneras, no está nada definido", confesó Bonino ante la consulta de un cronista de LA OPINION, en la tarde de ayer.

Por su parte, Leonardo Viotti agregó que "estamos charlando, todavía no hay definiciones, pero te puedo adelantar que Lalo tiene ganas de seguir y Hugo (Menossi) en principio dijo que no estaría interesado; entonces se encamina por ese lado la cosa".

Así, de esta manera se allanaría el camino para las intenciones políticas tanto de Menossi y Viotti, quienes están estudiando la posibilidad concreta de ser candidatos a intendente el año que viene, pero no es el caso de Bonino, quien ya dijo que se bajó de esa posible candidatura.

Volviendo a las autoridades a renovar, el objetivo es mantener los restantes cargos como están hasta el presente: las vicepresidencias 1º a cargo de Jorge Muriel y la 2º en manos de Lisandro Mársico. En tanto, Franco Bertolín tiene casi asegurado el lugar de secretario y en el seno de Cambiemos quieren que Claudia Galdinal siga como pro-secretaria, esta última podría seguir o ser la puerta para un posible recambio.

A esta altura son todas conjeturas que se dilucidarán en los próximos días, específicamente en la sesión extraordinaria del próximo lunes 10 de diciembre a partir de las 8:30 horas cuando se conozca la verdad sobre la mesa.



EL SUM DE LA

ESCUELA PIZZURNO

Por otro lado, el Ejecutivo elevó ayer el proyecto de ordenanza para techar el SUM de la escuela Pizzurno al sexto piso (ver página 11), pero Bonino admitió a este diario que todavía no fue recibido por mesa de entradas.

"De todas maneras, hablamos el viernes pasado en la reunión con el intendente Castellano sobre la situación particular que vive la escuela Pizzurno con este problema y, seguramente, tenga tratamiento en la sesión de este jueves para que los trabajos correspondientes se puedan realizar durante el verano y así el SUM quedaría listo para el inicio de clases", señaló el presidente del Concejo Municipal.

Al mismo tiempo, fue consultado Menossi sobre el el proyecto de ordenanza presentado por los integrantes de "Rafaelinos x la vida", a través de la iniciativa popular con las 2.234 firmas presentadas (supera el 1,5% del padrón electoral del Municipio) para crear un centro de atención para la embarazada y el niño por nacer, a lo que el edil macrista respondió que "la semana que viene lo vamos tratar", dijo a LA OPINION.