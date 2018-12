Llop: “Lo importante es seguir sumando y encontrar el equipo”

Atlético de Rafaela intenta encontrar su identidad desde que se puso en marcha el torneo. En primera instancia de la mano de Víctor Bottaniz, hasta la fecha seis, y desde entonces con Juan Manuel Llop. Ni uno ni otro (hasta el momento) le pudo encontrar la vuelta y el equipo no mejora en lo futbolístico. Le cuesta mucho generar juego, crear situaciones claras de gol o hacerle ‘daño’ a sus rivales.

El domingo, en lo que fue la despedida de este 2018 de Alberdi, la “Crema” volvió a cometer los mismos errores y no supo cómo, más allá de las ganas y la predisposición (las cuales no se deberían poner jamás en duda), vulnerar a un Platense que en el primer tiempo le perdonó la vida y no se llevó los tres puntos por mala puntería.

“Hemos mejorado con respecto al partido anterior (vs Almagro), ante un rival que juega muy bien (por Platense), hace año y medio que están juntos. Nosotros tenemos que seguir trabajando e intentando, rescatamos un punto, no lo perdimos, me quedo con los últimos 20/25 minutos. Mejorar eso, prolongarlo en los 90 minutos”, analizó en conferencia “Chocho” Llop.



- Indudablemente que se rescata el punto, pero se queda con el Atlético del complemento, el del final.



- Sí, tal vez la mejora del segundo tiempo, pero todavía no es lo que buscamos, buscamos otra cosa, igualmente tuvimos situaciones complejas en el PT, sobre todo en la banda izquierda que era donde teníamos que controlar al rival, su fuerte es ese en zona de ataque. La actitud, la predisposición, las ganas, en eso estamos bien, tenemos que mejorar. Tratar de encontrar un equipo y sostenerlo, eso es lo que todavía no pude lograr.



- El objetivo es sumar puntos para pelear por alguno de los ascensos, pero la urgencia es meterse en la Copa Argentina, lugar que aún no lo tienen asegurado…



- Sí, sobre todo eso, sumar puntos y tratar de ir escalando en la tabla. Ese es el objetivo, más allá de la consolidación del equipo. Hay que sumar, no nos queda otra para la clasificación a la Copa Argentina y después ver lo que vamos a realizar para el año que viene. Lo importante es seguir sumando y encontrar el equipo. Jugamos muy contracturados, hay que resolver eso, hay que jugar con otro tipo de soltura eso nos está costando.



- ¿Y en lo inmediato que se debe mejorar?



- Tenemos que tener mejor fútbol, intentamos en el partido anterior, con características para tener buen fútbol y no lo tuvimos, buscamos otra alternativa esta semana, mejoramos, en el aspecto defensivo, hubo una mejora que contra Almagro pero hay que tratar de juntar varios pases seguidos, cinco o seis pases, durante mayor cantidad de tiempo. Como para poder hacernos fuertes de local y también de visitante repetirlo. En eso hay que insistir.



- ¿A qué se debe ese juego contracturado que tiene el equipo y no logra soltarse?



- No lo sé. Llevamos cinco partidos, estamos evaluando, deberíamos haber sacado dos o tres puntos más de los que tenemos pero tenemos que encontrar algo diferente. Con total despartajo, eso nos está faltando. Trabajamos bien la actitud, la presión ante un rival que juega bastante bien, pero no terminamos bien los ataques, a veces en el sector medio cuando tenemos que hilvanar dos o tres toques la perdemos muy rápido y eso hace que tengamos un desgaste en correr y tener que recuperarla de nuevo. En cierta forma, a veces quedamos bien parados en defensa.



- ¿Falta ese jugador distinto, un conductor en el medio para no abuzar de los pelotazos?



- Con Almagro jugamos con Quiróz y Ramírez que son jugadores que te pueden dar esa pausa y el fútbol, con extremos, con el Flaco (Quiroga) pivoteando, y no tuvimos fútbol. Tenemos que buscar una consolidación, encontrar los nombres y hoy (por el domingo) buscamos otra cosa, en el ST tuvimos más fútbol que en otros partidos. Hay que seguir trabajando y consolidar algo, es lo que necesitamos. Tuvimos dos cambios en el PT, en 25m, en la banda izquierda donde el control de los rivales era muy profundo. dentro de lo malo que nos pasó en el PT nos acomodamos bastante bien.



- ¿Con lo realizado hasta acá estás conforme?



- Tendríamos que tener dos puntos más. Chicago sumó 7 de 12, nosotros también; Sarmiento 8 de 12, no estamos lejos. Pensaba tener 10, con un partido menos y terminar bien el año, el semestre que viene tratar de seguir creciendo en la tabla pero tenemos que tratar de mejorar en el juego, en el rendimiento, sino se complica.