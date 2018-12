La tirotearon, pero la salvó el celular que llevaba en la mochila

Dos sujetos en moto efectuaron 5 disparos hacia la mujer. Un impacto pegó en la mochila que llevaba puesta, que dentro tenía un celular, que detuvo el impacto. Una historia de no creer, que se dio en plena calle Suipacha.

Una mujer de 25 años está viva "de milagro" tras ser baleada por dos sujetos que iban en moto, en plena calle Suipacha, una de las avenidas más transitadas de la ciudad.

Andrea Jorgelina C. circulaba en moto cuando fue interceptada por los malvivientes. La mujer se dirigía a su trabajo, en un asilo de ancianos ubicado por la zona, cuando sintió la balacera. Fueron 5 disparos, aunque ella podría haber escuchado muchos más, pero el terror la sesgó en ese momento.

Los dos masculinos circulaban en moto 110. El de atrás fue el que disparó y solamente acertó en un balazo, que terminó impactando en la mochila de Andrea.

La fortuna, es que esa bala fue detenida por el celular, que estaba allí dentro. Al revisar el aparato, se pudo confirmar que el proyectil estaba alojado en el mismo. De no creer, una especie de Dios aparte.



CON CUSTODIA

La poca información brindada por la Justicia dice que Andrea tiene custodia propia. Radicada en el barrio Güemes de nuestra ciudad, la mujer tiene por disposición del Fiscal Guillermo Loyola, una custodia fija por parte del Juzgado Federal y que lo cumplimenta Gendarmería en su propio hogar. Además, tiene una vigilancia por parte de la Comisaría 13.

Lo que se desconoce, al menos por ahora, es si la chica estaba siendo custodiada en el momento del ataque, el pasado domingo a las 22 horas, cuando sucedió todo. Todo hace pensar que este hecho, de magnitudes importantes, tiene una historia que se ata por ese lado, aunque no se maneje demasiada información por el momento.