“Es fundamental garantizar el acceso a la educación y formación integral de las personas con discapacidad”

El gobernador Miguel Lifschitz encabezó ayer, lunes, la entrega de reconocimientos a personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil por su labor y trayectoria en la defensa de los derechos de ciudadanos con diversidad funcional.El acto se realizó en la Casa de Gobierno, en el marco del Día internacional de los derechos de las personas con discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre.Las 21 personas y organizaciones fueron elegidas por los integrantes del Consejo Asesor Provincial en Discapacidad, que posee una representación de los gobiernos locales y organizaciones de las cinco regiones de la provincia."Este acto también pretende simbolizar la importancia que les damos a las políticas de discapacidad en el gobierno provincial, no de ahora, sino desde hace muchos años, asumiendo las obligaciones que impone la legislación nacional e internacional, y tratando también de ir más allá, generando políticas activas desde el área específica y de otras áreas, tendientes a facilitar los derechos y la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral y de la educación, garantizando la atención que requiere la situación particular de cada uno", explicó Lifschitz.El gobernador también celebró la reciente sanción de “una Ley de Discapacidad de la provincia que es un verdadero avance, que garantiza derechos y jerarquiza el área, con una visión integral sobre la problemática de la discapacidad, ya que no se debe centrar solamente en la salud, sino que debe tener un análisis transversal y abordarse desde distintas áreas"."Insisto en el cumplimiento de la normativa vigente en términos de los porcentajes que corresponden de ingreso de personal, con especial cuidado en los cupos relativos a personas con discapacidad. Si bien hay muchas personas que ingresaron en los últimos años, todavía no estamos cumpliendo con el cupo establecido por la ley, así que asumimos ese compromiso para que en 2019 podamos avanzar", señaló.“Es fundamental garantizar el acceso a la educación y formación integral de las personas con discapacidad. Hoy hay herramientas y posibilidades para que todos puedan acceder a un buen nivel educativo, lo que tiene que ver no solamente con su desarrollo como personas y ciudadanos, sino con las posibilidades de inserción laboral".Finalmente hizo un especial "reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales que trabajan esta temática, porque sabemos que sin ese aporte y colaboración no sería posible conseguir los resultados que se vienen logrando, por eso valoramos su desempeño organizado y colaborativo. Para nosotros este es un tema prioritario que nos compromete no solamente desde el punto de vista político sino también humano, para seguir avanzando y garantizando derechos".El subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad, Maximiliano Marc, expresó su emoción “por un lado, como funcionario provincial que debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad y por otro, como persona con discapacidad”.“Nuestra provincia tiene una larga historia en la lucha por los derechos y ha formado parte de la creación del Consejo Federal de Discapacidad. En esta gestión hay trabajo, agenda política, compromiso y un acompañamiento de las organizaciones civiles y de las personas con discapacidad”, continúo.“En la provincia de Santa Fe estamos en el camino de la inclusión, de la accesibilidad y, sobre todo, a este camino lo transitamos juntos. Esto es una acción y compromiso que llevamos todos”, concluyó Marc.También participaron, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; la ministra de Educación, Claudia Balagué; el senador departamental Miguel González; los diputados provinciales Jorge Henn y Fabián "Palo" Oliver; el concejal local, Emilio Jatón; el subsecretario de Derechos Humanos Zona Centro Norte, Publio Molinas; y la directora provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad 1ª Circunscripción, Laura Rappa, junto con demás autoridades provinciales, intendentes y presidentes comunales, miembros de la comunidad universitaria y representantes de instituciones intermedias.Las 21 personas e instituciones seleccionadas representan a la cinco regiones de la provincia y fueron elegidas por el Consejo Asesor Provincial en Discapacidad, integrado por representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del territorio.Las instituciones distinguidas fueron: la Escuela Especial 2088, la Asociación Discapacitados Guillerminenses, “Zoolidarios”, Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de Santa Fe, Asociación de Padres Especiales, Taller Protegido Buena Cosecha de Villa Gobernador Gálvez, Centro de Día Municipal Raíces, Centro de Equinoterapia "El Chucaro", Taller Protegido "Un Espacio Para Todos" y “Paseo a Ciegas”.En tanto, las personas distinguidas fueron Hernán Fonseca (deportista), Valeria Domínguez (auxiliar en el Servicio Interdisciplinario “El Ángel” del Hospital de Niños Zona Norte de Rosario), Facundo Tonsich (periodista deportivo), Víctor Chamorro (atleta), Rene Gobbi (constructor de un centro de día), Vanina y Vanesa Peralta (productoras de tejidos),, Evelyn Safón (periodista), Juan Ignacio Alarcón (gimnasta), Luis María Mondino (abogado y escritor) y Jorge Alberto Allevi, a quien se le hizo un reconocimiento póstumo como promotor de la inclusión y la accesibilidad en diversos espacios.