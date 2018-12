“Vamos a armar un plantel competitivo”, adelantó Morel

El viernes pasado se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria en 9 de Julio, donde se renovaron las autoridades de la comisión directiva. Desde hace algunas horas, Hugo Morel es el nuevo presidente juliense y apenas asumido en el cargo, dialogó con LA OPINION de lo que se viene para el León Rafaelino el próximo año, sobre todo en lo deportivo. “Estamos con muchas ganas de empezar, ya que tenemos muchos proyectos que vamos a empezar a encarar a partir de la semana que viene. Estamos muy expectantes con este lindo y nuevo desafío que tenemos por delante, y con la ilusión a cuesta de aportar nuestro granito de arena para que el ‘9’ siga teniendo el crecimiento de los últimos años. Así que ya estamos pensando en todo lo que tenemos para el 2019”. Ya al frente de la CD, y con respecto a las elecciones que se pudieron evitar, Morel destacó que “creo que no eran necesarias y no le hubiesen hecho bien al club, como lo dije en otro momento. Por suerte ya está, no se dio y estoy convencido que toda la gente del ‘9’ va a apoyar esta gestión por el bien de la institución”.

No obstante, en la Asamblea se aprobó el Balance con muy buenos números, algo que se destacó en la reunión. ”Esto es algo que nos pone muy contentos. Poder arrancar un nuevo ejercicio dentro del club con un balance positivo no sólo de la Comisión Directiva sino de todas sus subcomisiones es algo más que alentador. Y a la vez un desafío para seguir creciendo”, opinó Morel.



LO FUTBOLISTICO

Todo el mundo juliense está esperando algunas novedades con respecto al nuevo plantel que encarará el Regional Amateur 2019. “Estamos manejando este tema con bastante cautela. Estuvimos reunidos con Daniel Veronesse y vamos a arrancar la pretemporada el próximo 10 de diciembre. Estamos esperando más información con respecto al torneo, ya sea fecha de inicio, que dice que puede ser a finales de enero o principio de febrero, y forma de disputa. Igualmente, vamos a estar realizando algunas pruebas de jugadores para luego arrancar con el fuerte de la pretemporada. Al mismo tiempo, seguimos trabajando muy fuerte en la conformación del plantel y con los nombres que nos pidió el técnico. Vamos a seguir manteniendo las reservas de los nombres porque aún no se ha concretado nada. El tema de la renovación de autoridades ha demorado bastante la búsqueda de incorporaciones, pero las negociaciones siempre estaban y vamos a seguir avanzando. No nos queremos apurar y hay un tiempo prudente más allá de que el DT quedó muy conforme con la base del equipo liguista. Seguramente, en los próximos días van a surgir novedades”. De todos modos, la idea es armar un plantel competitivo para pelear cosas importantes. “Sí, esa es la idea y el desafío. No hay excusas, porque el ‘9’ tiene que presentar un plantel competitivo. Y estoy convencido que vamos a presentar un plantel con aspiraciones”, concluyó.