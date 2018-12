El 10,2% de la población mayor de 6 años tiene algún tipo de discapacidad

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El 10,2 por ciento de la población de 6 años y más tiene algún tipo de discapacidad en la Argentina, revelaron ayer los resultados definitivos del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. Según se informó, esta prevalencia varía ampliamente según el grupo de edad: la menor prevalencia corresponde a la población de 15 y 39 años (4,8 por ciento) y la mayor al grupo de 80 años y más (46,6 por ciento).El porcentaje de hogares con al menos una persona con dificultad es el 25,3 por ciento: la menor incidencia se da en la región Patagonia, donde el 22,1 por ciento de los hogares tienen al menos una persona con dificultad, mientras que la mayor está en Cuyo, donde es del 28,7 por ciento.Los resultados fueron presentados por el presidente Mauricio Macri; su vice, Gabriela Michetti y el director del INDEC Jorge Todesca, en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada: el estudio fue realizado por un pedido de la Vicepresidenta, quien se traslada en silla de ruedas, ya que desde hacía muchos años no había información concreta de este tipo."Cada uno puede ser protagonista desde su lugar, más allá de las limitaciones que pueda tener, siempre hay un rol, un espacio a ser ocupado", afirmó Macri y sostuvo que trabajar en pos de ese objetivo es "una de las cosas más maravillosas y desafiantes".Michetti, por su parte, remarcó que "hacía muchos años que en la Argentina no había información de este tipo" y explicó que "contar con ella es fundamental para llevar adelante políticas de Estado específicas, según cada necesidad".El operativo del Estudio se implementó en las localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de todo el territorio nacional, durante los meses de abril y mayo de 2018: se visitaron alrededor de 41.000 viviendas particulares y la recolección de datos se realizó utilizando tabletas digitales.En materia de salud, el 59,4 por ciento de la población con dificultad de 6 años y más posee cobertura por obra social o PAMI, mientras que el 9,8 por ciento se encuentra cubierto por una prepaga, el 9,5 por ciento por planes estatales de salud (Incluir Salud, ex PROFE) y el 21,4 por ciento no tienen obra social, prepaga, ni plan estatal.A partir de la indagación sobre la escolarización, se obtuvo que el 93,3 por ciento de la población de 6 a 14 años y el 27,6 por ciento de la población de 15 a 39 años con dificultad asiste actualmente a establecimientos de educación formal.Al respecto, el 72,3 por ciento de la población que asiste actualmente a establecimientos educativos lo hace en la modalidad solo común, el 21,7 por ciento lo hace en modalidad sólo especial y el 6,1 por ciento en ambas modalidades.En cuanto a la condición de alfabetismo, el 90,6 por ciento de la población con dificultad de 10 años y más sabe leer y escribir.La tasa de actividad de la población con dificultad de 14 años y más es del 35,9 por ciento, es decir que, aproximadamente un tercio de la población es económicamente activa, mientras que la tasa de empleo es del 32,2 por ciento, y la tasa de desocupación es del 10,3 por ciento, se informó oficialmente.El 62 por ciento de la población con dificultad de 6 años y más recibe jubilación o pensión: este porcentaje es del 98 por ciento para la población con dificultad de 65 años y más.Por otra parte, el estudio reveló que el 33,4 por ciento de las personas con dificultad tienen certificado de discapacidad vigente, de las cuales un 55,3 por ciento lo utilizan para obtener el pase libre de transporte (Este porcentaje es aún mayor en el Gran Buenos Aires, donde un 64,7 por ciento lo usa con este fin).