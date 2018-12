Modric, el mejor del año

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, fue el ganador del Balón de Oro-2018, poniendo así fin al reinado de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ganadores de cinco trofeos cada uno en la última década. El trofeo que recompensa anualmente al mejor futbolista del planeta lo entregó la revista France Football este lunes en una ceremonia celebrada en el Grand Palais de París, a la que acudieron muchas de las estrellas del balón, entre las que no estaban Messi y Ronaldo. "Es una sensación única. Estoy orgulloso. Es difícil decir con palabras, pero quería dar las gracias a todos aquellos que me han permitido estar aquí esta noche", dijo el croata al recibir el premio. "Cuando eres niño siempre tienes sueños. Los míos eran jugar en un gran club y ganar grandes trofeos. El Balón de Oro era todo lo que podía soñar cuando era niño. Es un honor ganar este premio", añadió el talentoso centrocampista.Modric calificó de "increíble" suceder a dos jugadores de la clase de Ronaldo y Messi y haberse impuesto "a tantos grandes jugadores". "Eso quiere decir que he hecho algo extraordinario este año", bromeó. "2018 es el año de mis sueños", insistió. Modric apuntó también el secreto de su éxito: "Durante toda mi carrera he sabido bien que solo el trabajo y la confianza en uno mismo permiten exprimir el talento. Lo mejor nunca es fácil. Todo esto no ha sido fácil. Tuve que aprovechar las oportunidades (...) Mis padres lo sacrificaron todo por mí cuando era niño. Es gracias a ellos que estoy aquí esta noche".En una votación entre 180 periodistas internacionales, Modric, finalista de la Copa del Mundo con Croacia y ganador de la Liga de Campeones, se impuso al portugués Cristiano Ronaldo y al francés Antoine Griezmann, que completaron el podio. Otro francés, Kylian Mbappé, que se llevó el premio Kopa al mejor jugador de menos de 21 años, quedó al pie del podio, aunque superó en las votaciones a Messi, que de esta manera se quedó fuera de un podio que siempre había pisado desde 2007. Modric, de 33 años, ya había sido elegido mejor jugador del Mundial de Rusia, donde lideró a Croacia a una histórica final (que perdió 4-2 contra Francia) y también fue designado el mejor jugador de la temporada, primero por la UEFA y después por la FIFA.El astro argentino Leo Messi, cinco veces ganador del Balón de Oro, fue designado en el quinto puesto en la edición de 2018, quedándose así fuera del podio de la máxima distinción individual por primera vez desde 2007, según la clasificación desgranada a lo largo del lunes por la revista France Football, organizadora del galardón. El delantero del FC Barcelona fue galardonado entre los tres mejores jugadores del mundo desde la edición de 2007, en la que fue tercero por detrás de Kaká y de Cristiano Ronaldo. En esos once años consecutivos en que fue designado entre los tres mejores, levantó el Balón de Oro en cinco ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012, 2015). Messi terminó dos puestos por delante de uno de los hombres que figuraban en las quinielas como posible ganador del Balón de Oro, el central francés Raphaël Varane, ganador del Mundial y de la Liga de Campeones con el Real Madrid. Otras dos de las grandes estrellas del fútbol sudamericano, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar, quedaron fuera de los 10 primeros del Balón de Oro 2018. El delantero del Barcelona ocupa la 13ª posición y por delante de él se clasificó el brasileño del París SG.