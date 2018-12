Mediante un mensaje y un video que difundió en las redes sociales, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, agradeció ayer a su par argentina Juliana Awada por el recibimiento que le brindó en Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20."Una gran oportunidad para reunirse con las esposas durante el #G20Argentina. Gracias primera dama Juliana Awada por recibirnos", publicó Melania a través de la cuenta oficial @FLOTUS (First Lady of the United States).