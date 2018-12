Macri ratificó el rumbo económico y dijo que no hará más pronósticos

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que el país "nunca" tuvo una "relación con el mundo" tan buena como en la actualidad, aunque tras la cumbre del G20 reconoció que eso "no significa que hayamos resuelto nuestros problemas" locales. "Estamos todos orgullosos de la tarea cumplida. La autoestima volvió por un momento a estar presente en nosotros", señaló Macri al evaluar el desarrollo de la cumbre de mandatarios realizada en la Ciudad de Buenos Aires.En su balance, Macri subrayó que por "las necesidades y demandas" de la gente "a veces hay que tener constancia, coherencia y paciencia" e indicó que luego del encuentro internacional "los argentinos ya no somos los mismos que éramos un año atrás"."No significa que nuestros problemas hayan desaparecido. Acumulamos problemas en los últimos 70 años profundizados por ahí en los últimos 15 o 20 años", destacó Macri y agregó que "lo importante es que nos sirvió para entender más cómo insertarnos en el mundo".En esta línea, puso énfasis en que "nunca antes hubo un nivel de atención en la Argentina como lo tiene ahora" y remarcó que en las 17 reuniones bilaterales que mantuvo durante la cumbre del G20, los líderes internacionales le manifestaron que los argentinos "están por el camino correcto, que tienen que tener constancia, tienen que seguir trabajando"."No queremos hacer más pronósticos, la economía tuvo un desanclaje de las variables macro muy grave y estamos en un proceso de estabilizar la economía bajando la inflación y eso tiende a poner en marcha la economía donde hay sectores que marcan una mejora", afirmó el mandatario tras señalar un crecimiento de las exportaciones a más del 15 por ciento anual.El jefe de Estado felicitó especialmente a quienes participaron de la organización de la cumbre, en particular a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a la Dirección Nacional de Migraciones, así como al personal que participó de la logística y la hotelería."La verdad es que todos quieren tender puentes, crear oportunidades y esta es la actitud con la que yo los he representado a ustedes: ser un buen anfitrión, conducir por primera vez un G20 con la responsabilidad que significa", insistió.En ese contexto, y ante una consulta de NA, el primer mandatario evitó una definición sobre la candidatura a su posible reelección y señaló que "meses son una eternidad" en el país, especialmente "con la agenda que tenemos para realmente salir adelante y transformar la Argentina en un verdadero lugar de oportunidades"."Mientras tanto mi tarea es construir puentes con el mundo entero", dijo Macri, quien aseguró que transmite que "los argentinos hemos cambiado" y que "tal vez tenemos recaídas pero la dirección es la correcta y no vamos a dudar en seguir adelante". Advirtió que "la Argentina ha sufrido en estos años y décadas, por haber abandonado la cultura del trabajo" y remarcó que "el cambio que vamos a construir" se producirá a partir "de ese granito de arena que cada uno pone".ELECCIONES 2019Además de referirse al G20 y al escenario económico local, Macri también fue consultado sobre la posibilidad de candidatearse a un segundo mandato el año próximo. Sin embargo, el primer mandatario esquivó la pregunta y dijo que “meses son una eternidad” en este país.JUBILADOSEl primer mandatario también descartó la posibilidad de otorgar un bono de fin año de carácter nacional para jubilados, argumentando “limitaciones presupuestarias”. “Los jubilados siempre son prioridad. Ni hablar para este Gobierno que impulsó la Ley de reparación histórica. Pero tenemos limitaciones, en uno presupuestario y en otro el poder acordar, siendo un Gobierno que no tiene mayoría legislativa. Hay momentos en que hay más apertura en la dirigencia política y en otros no”, dijo al unir su respuesta sobre un posible bono a jubilados con la consulta por la falta de tratamiento de la Ley de Alquileres.