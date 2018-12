Continuar "batallando" por las islas Malvinas

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que la Argentina seguirá "batallando y discutiendo" por la soberanía sobre las Islas Malvinas pero manteniendo un buen vínculo con el Reino Unido, tras reunirse con la premier británica Theresa May en el marco del G20."La reunión (con May) fue bajo el entendimiento que los reclamos históricos permanecen. Nadie renuncia a ellos. Seguiremos batallando y discutiendo y poniendo el tema sobre la mesa", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa en la Casa Rosada.El mandatario aseguró, en este camino, que él y su Gobierno creen que "como en todas las relaciones que se están construyendo, es mucho mejor manteniendo una relación" que romper el diálogo con Reino Unido por una disputa histórica.El Presidente consideró además que esa estrategia llevada adelante por la coalición Cambiemos "ha sido positiva" porque se pudo "resolver temas históricos tan dolorosos como el reconocimiento de los caídos con todos los familiares que fue un momento maravilloso"."¿Era un hecho histórico, no? Después de tantos años que viniera la primer ministro. Ella estaba muy contenta también, ¿la vieron, no? Lo que queda claro es que nosotros creemos absolutamente en nuestro reclamo y lo seguiremos planteando", enfatizó Macri.La visita de May a Buenos Aires para la reunión de mandatarios del grupo fue la primera tras el conflicto bélico que enfrentó a ambos países en 1982 por la soberanía del archipiélago, que ganaron los ingleses.En medio de este acercamiento. la primera ministra británica designó este mismo lunes a Mark Menzies, miembro de la Cámara de los Comunes, como su enviado comercial en Buenos Aires, con el objetivo de "potenciar el intercambio" entre los dos países.La embajada inglesa explicó que "el nuevo puesto forma parte de los esfuerzos para potenciar las relaciones económicas bilaterales que fueron analizados durante la reunión entre la primera ministra y el presidente (Mauricio) Macri", en el marco de la Cumbre de Líderes.