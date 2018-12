En marzo vuelve Paul MaCartney

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ex Beatle Paul McCartney volverá a actuar en la Argentina el 23 de marzo del año próximo en el Campo Argentino de Polo, del barrio porteño de Palermo.El legendario músico, de 76 años, llegará en el marco de su "Freshen Up Tour", en el que presenta su nuevo material, "Egypt Station", y recorre los clásicos de su carrera con The Beatles.La nueva visita será la cuarta que McCartney realiza a la Argentina, ya que anteriormente estuvo en 1993, 2010 y 2016."Amo Argentina, tenemos grandes recuerdos de haber tocado allí.Siempre es muy divertido así que sabemos que se viene otra memorable experiencia en camino", dijo Paul al anunciar la escala sudamericana de su tour.Y anunció: "Volvemos con un nuevo tour con material que nunca antes hicimos en Argentina así que asegúrense de venir. ¡Los esperamos para una gran noche de rock and roll y fiesta!".Además del show en el Campo Argentino de Polo, la gira sudamericana de McCartney incluirá presentaciones en el Estadio Nacional de Santiago de Chile el 20 de marzo, y dos conciertos en Brasil: el 26 de marzo en el Allianz Parque de San Pablo y el 30 de marzo en el Estádio Couto Pereira de Curitiba.En la Argentina, habrá una preventa exclusiva para los clientes de un banco desde mañana hasta el 7 de diciembre, día que comenzará la venta general de tickets.