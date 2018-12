Datos para el partido de Libertad-San Lorenzo

Este miércoles 5 de diciembre, a las 21:00, se producirá la apertura de La Liga Nacional de Básquetbol, cuando Libertad de Sunchales reciba al multicampeón, San Lorenzo de Almagro, en el estadio Angel Malvicino.Es importante aclarar que Libertad jugará todos los partidos de local de la temporada en el Hogar de los Tigres, salvo este y otros más a designar en la ciudad de Santa Fe. El objetivo es darle mayor visibilidad a la campaña de los Tigres y que otra ciudad de la Provincia también tenga la oportunidad de disfrutar del más alto nivel del básquetbol argentino, contando con el apoyo del gobierno de la provincia de Santa Fe.Los simpatizantes aurinegros que han adquirido el abono de la temporada para presenciar los partidos de local podrán ingresar gratuitamente al Estadio Ángel Malvicino (Av. López y Planes y Cándido Pujato), ubicándose en un sector de plateas que va a estar delimitado.Los socios deportistas del Club Libertad que ingresan gratis a los eventos de local, podrán hacerlo en el partido inaugural exhibiendo el carné de socio y un ticket que debe ser retirado en la administración de la institución aurinegra que acredita su pertenencia deportiva.Los socios del Club Libertad que no poseen abonos y deseen adquirir tickets anticipados, podrán hacerlo en la Secretaría de la entidad: Mayores: $100; Menores de 12 años: $50. En caso de comprarla en la boletería del estadio, deberá exhibir el carné de socio, pagando $150 las mayores. La menor no modifica su valor. La platea tiene un costo adicional de $100. Las anticipadas para no socios tienen un valor de $150 la general y de $50 las menores de 12 años.En boletería, el día del partido, costarán $200 la general y $100 la menor de 12 años. La platea tiene un costo adicional de $100.En la ciudad de Santa Fe, los puntos de venta para adquirir entradas anticipadas son: Asociación Santafesina de Básquetbol (Bv Pellegrini 3057), Peatonal Triferto (José de San Martín 2000) y Chopería Santa Fe (Boulevard Gálvez y San Jerónimo).La apertura del estadio está programada para las 17:00, ya que a las 18:00 jugarán previamente los equipos de Libertad y San Lorenzo perteneciente a la Liga de Desarrollo.