Castellano se reunió con el Jefe de Gendarmería

Este lunes, el intendente Luis Castellano y el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira, participaron del acto de asunción del nueve jefe de la Agrupación XXI "Santa Fe" de Gendarmería Nacional, en la capital provincial.

Una vez concluida la ceremonia, el mandatario rafaelino se reunió con el jefe del Escuadrón VIII de Gendarmería, Gustavo Campagno: "Ante la falta de políticas de seguridad y el vacío que se nos está haciendo a Rafaela y la región en materia de seguridad por parte del gobierno de la provincia, aprovechamos la invitación para pedirle colaboración y ayuda a Gendarmería", manifestó Castellano.

Cabe aclarar que estuvieron presentes el funcionario municipal y el diputado provincial Roberto Mirabella, quien también se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

El encuentro se desarrolló durante una hora aproximadamente: "Estamos buscando ayuda en todos lados. Le pedimos la colaboración a Gendarmería y ayuda para el problema de seguridad en Rafaela", declaró el Intendente.

"En este esquema de colaboración mutua que tenemos con Gendarmería, la Unidad de Investigación, el Escuadrón Vial y el Escuadrón de Seguridad Comunitaria, se habló de la posibilidad de ampliar el convenio para seguir fortaleciendo el esquema de seguridad en la ciudad y seguir trabajando intensamente para poder dar una respuesta ante la inacción del gobierno de la provincia y el Ministerio de Seguridad", adelantó.



NO EXISTE

PLAN NI POLÍTICA

El diputado Mirabella agregó que "es evidente que no existe plan ni política de seguridad y hay un fracaso enorme en estos más de 10 años de socialismo en las políticas públicas en seguridad".

"Esto no ocurre solo en Rafaela sino en cada rincón de la provincia de Santa Fe. Lo que demuestra que tuvimos que recurrir a las fuerzas federales para que vengan a asistirnos en los temas de seguridad no solamente en Rosario y Santa Fe sino en otros lugares de la provincia", observó el legislador.

Además, enfatizó: "Para nosotros es clave que Gendarmería Nacional tenga más presencia y haya mayores niveles de acción en la ciudad de Rafaela. Queremos que la seguridad vuelva a ser parte de lo cotidiano".

Por último, subrayó: "Hace rato que le venimos reclamando al gobierno de la provincia, al gobernador Miguel Lifschitz y al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, pero tuvieron mayor preocupación en perseguir al fiscal que investigaba la corrupción policial que en brindarle seguridad a los santafesinos".