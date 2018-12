Intenso último mes en el Concejo Municipal

El Concejo Municipal inicia en el día de hoy un intenso mes de diciembre, en donde deberán debatir (y aprobar) primero la Tributaria (como máximo, en las próximas dos semanas) y el Presupuesto (por tradición, en la última sesión del año, que en este 2018 sería el 27 de diciembre). A esto, hay que sumarle que resta una sesión fuera del recinto para cumplir con el Reglamento Interno. Ya se sabe que será en la Sociedad Italiana, pero todavía no está confirmado el día.

En cuanto a la Tributaria, todos los misterios ya han sido develados: el Ejecutivo envió el lunes pasado el incremento previsto para la Tasa General de Inmuebles -y para el resto de los tributos- elevándose un 33.5% solo para el primer trimestre del año que viene, de acuerdo a lo que dio la fórmula polinómica. Por ejemplo, una casa que hoy paga $500 de TGI, a partir de enero y hasta junio, deberá pagar $667.50. Y en el segundo semestre tendría otro aumento.

Nadie puede negar que la inflación afectó y mucho a la Municipalidad. Pero también a los bolsillos de los contribuyentes. De junio de 2018 a junio de 2019 (con la aplicación de la fórmula, aunque no tan estricta por la disminución gracias al congelamiento de las dietas políticas) el incremento de la tasa será de casi el 45%. En otras localidades, los incrementos son del 30 o 40 por ciento. Pero, lo cierto es que hubo un acuerdo político alcanzado el año pasado para la automatización, y no hubo cuestionamiento alguno, salvo por el congelamiento de sueldos. Queda por definir si el 33.5% se aplica en la tasa sobre el 13.17% que dio la fórmula anteriormente (aplicada para casi todos los tributos) o solo sobre el 8.5% que se pagó.



EXTRAORDINARIA EL 10

A las sesiones ordinarias, hay que sumarle una extraordianaria. Será en una semana, el próximo lunes 10. Ese día, los concejales deberán renovar las autoridades: Presidente, las vicepresidencias 1º y 2º, Secretario y Prosecretario. La llave para resolver todo la tiene Cambiemos, que cuenta con 6 votos de los 10. Pero, nada está definido.

El año pasado, consensuaron en que la Presidencia quedaría para Raúl "Lalo" Bonino, por un año. Después, se buscaría que sea alguien que no buscara la candidatura a Intendente. En aquel momento, el macrista parecía ser un "número puesto" para el 2019. Pero ya dijo que no competiría. Igualmente dejaría la poltrona a disposición del resto de sus pares. Pero, si no va ser candidato, ¿por qué no pedir ser reelecto? Quienes sí podrían competir son Leonardo Viotti (casi seguro, por la línea de Corral) y Hugo Menossi (tiene varias posibilidades, y una de ellas es buscar reemplazar a Castellano. Pero no es la única). Ana Carina Visinitini quiere ser reelecta en su banca. ¿El acuerdo de 2017 era solo para candidatura a Intendente o para cualquier puesto? Si fuera la segunda opción, se eliminarían del listado de posibles a ella y a Menossi. Quedan, por posibilidades la radical Alejandra Sagardoy y Marta Pascual.

Pero no es el único lugar en disputa. Franco Bertolín parece haberse ganado la continuidad. Pero los radicales quieren quedarse con los dos puestos y pretenden ir por la ProSecretaría, hoy en manos de Claudia Galdinal.

En los próximos 7 días, se deberá resolver la incógnita.



ACUÑADO DE BICICLETAS, PARTE II

Tal cual como lo indicara oportunamente LA OPINION, los concejales aprobaron un pedido de informes sobre el acuñado de bicicletas, pero lo hicieron sobre dos normas que estaban derogadas. Ahora, ingresó un nuevo pedido de informes, pero sobre la ordenanza correcta, la Nº 3689.

Vuelven a pedir de qué manera se implementa el sistema de registro de bicicletas, la cantidad de bicicletas que se acuñaron en los últimos 12 meses, los lugares y horarios en los cuales se realiza el acuño de bicicletas y si se realizan campañas de difusión para dar a conocer a los vecinos sobre esta herramienta.

"En la minuta de comunicación votada el día 22 de Noviembre de 2018 se hacía referencia a la Ordenanza N° 3523 y su modificatoria N° 3545, las cuales fueron derogadas al sancionarse la Ordenanza N° 3689. Esta última mantiene el mismo espíritu, pero entendemos necesaria la aclaración para obtener la información requerida al DEM", dice el proyecto.