Atlético volvió a jugar mal y rescató un empate en el final

Atlético no tuvo esa despedida de año en casa como deseaba. El elenco del Chocho Llop volvió a carecer de ideas y juego colectivo, fue superado por este buen equipo de Platense, que le perdonó la vida en varios pasajes del encuentro, y con más esfuerzo y entrega que inspiraciones, encontró una igualdad en el final que le permitió sumar un punto con sabor a poco cuando parecía que se encaminaba hacia otra derrota. Igualmente, el equipo sigue estando lejos del nivel esperado y tratará de cerrar el año el próximo fin de semana en Mendoza con un resultado positivo para irse al receso con algo de optimismo de cara a la segunda parte de la competencia.

En relación al partido, en líneas generales fue el Calamar el protagonista en gran parte de su desarrollo, casi hasta el minuto 70. Es que fue muy superior a los locales en todo sentido, tanto en lo físico y anímico como en lo futbolístico, teniendo la pelota y generando chances claras ante un fondo albiceleste que otorgaba muchas ventajas. La noche empezó complicada para el dueño de casa con la rápida salida por lesión de Angelo Martino, quien fue reemplazado por Enzo Gaggi. Mientras la Crema buscaba con pelotazos y estaba perdido en la cancha, la visita lo hacía por abajo, tocando, jugando bien, con claridad y peligro. Macagno. Con un manotazo providencial, se tuvo que lucir ante un remate en soledad de Pugliese y tras cartón, Luciatti cabeceó apenas desviado a la salida de ese tiro de esquina. Casi de inmediato, Tarragona recibió libre de marcas dentro del área chica y se perdió un gol insólito ante todo el estatismo defensivo de los rafaelinos. Posteriormente, el panorama de Atlético se complicó aún más con la salida de Gianfranco Ferrero, que también tuvo que irse antes por una molestia ingresando en su lugar Abel Massuero, que se plantó de central pasando a marcar por izquierda Zalazar. De todos modos, en la parte final de ese primer tiempo, el equipo se pudo acomodar un poco mejor en el terreno de juego, pero se fue al entretiempo sin generar ni una sola ocasión de gol.

En el complemento, el local salió con otra actitud, a jugar más en campo contrario pero sin peso ofensivo en los últimos metros. Igualmente, el que se iba a poner en ventaja de manera merecida fue Platense, que a puro toqueteo y con una gran jugada colectiva encontró un golazo para abrir el marcador. Un centro del bueno de Morgantini al primer palo le cayó en los pies a Tarragona, que puso el 1 a 0 con una definición certera al primer palo de Macagno que casi nada pudo hacer. Los murmullos empezaron a sentirse en el Monumental y de inmediato, Llop lo mandó al grandote Quiroga por un inexpresivo Montagna para tener más presencia en el área del grandote De Olivera, que no había tenido casi nada de trabajo. Con el correr de los minutos, el Calamar estuvo más cerca del segundo que Atlético de empatarlo, porque seguía jugando mal y no había lucimientos individuales. No obstante, intentaba llegar con peligro con ganas y con lo que podía. En ese lapso, Albertengo arañó el empate con una palomita que pasó cerca del palo en la primera llegada clara del encuentro. Hasta que cerca del final, un centro de Zalazar al área chica terminó en el agónico 1 a 1 tras una serie de rebotes debajo del arco entre Quiroga y De Olivera, que tuvo una floja respuesta y no la pudo retener. Atlético volvió a tener otra noche mala y sumó un punto casi de milagro o de casualidad, y ya suma 3 fechas sin victorias. El equipo sigue estando lejos de su nivel y del protagonismo que se pretende y deberá traerse algo de Mendoza para no cerrar el 2018 con cierta preocupación pensando en el nuevo año que se avecina.