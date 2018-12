Maxi Andreis se dio el gusto de gritar campeón en el Car Show

Después de haber asimilado un golpe duro en el último round de la temporada anterior, que lo dejó sin chances de ganar por puntos en el combate final, Maximiliano Andreis renovó sus energías para este 2018.

Aquella vez, no pudo darse una alegría grande ante su gente en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo local.

Ayer, el escenario fue diferente. Para disputar su "Premio Coronación", el Car Show Santafesino se trasladó a la capital entrerriana. Y ahí estuvo el piloto rafaelino, para afrontar el desafío más importante del año.

Claro que en esta oportunidad, el margen en la sumatoria le otorgaba mayores chances, aún tratándose de una competencia que otorgaba puntaje y medio.

La diferencia era tranquilizadora, pero de ninguna manera decisiva. Maxi, sin embargo, la tuvo clara desde el primer momento y nunca perdió de vista su objetivo.

Solo dos rivales podrían quitarle la ilusión de lograr su primera corona. Pero él sabía que no cometiendo errores y manteniendo la concentración, esta vez no dejaría escapar su chance.

Hernán Fenoglio, luego de un incidente que lo relegó en el inicio mismo de la final, ya no sería una complicación para las aspiraciones del piloto del Way atendido por el Juárez Competición en el Turismo Fiat Santafesino.

El auto número 3 se mantenía firme en el lote de adelante, para evitar cualquier sorpresa de parte del otro aspirante previo a esta carrera, Lucas Salvatierra, quien nunca llegó a poner en riesgo su irreprochable consagración.

Estabilizado en el cuarto lugar, poco le importaba a Maxi la lucha feroz que se planteaba en cada vuelta entre los tres que lo precedían y que lo vio ganar en apretada definición al jujeño Ignacio Haroián sobre José Luis Costamagna, quienes terminaron separados por escasas 75 milésimas.

Tercero finalizó Abel Sánchez a 248 y cuarto el flamante monarca, Maximiliano Andreis, en la estela de los tres del podio, a 747.

La historia, esta vez, tuvo un final soñado para Maxi, que se dio el gusto de gritar campeón. Ese que se le había quedado atragantado en diciembre del año pasado en su ciudad y en un fin de semana que vio coronarse a otro piloto local, Juan Ignacio Canela, en el TS 1800.



NOTABLE LABOR

Entre los representantes locales y de nuestra región merece destacarse, una vez más, la excelente actuación cumplida por Agustín Bonomo, el representante de Villa San José, con el Gol del equipo MTC.

Luego de haber conseguido la pole en la jornada sabatina, el bicampeón de la categoría Midgets del Litoral fue segundo en la serie inicial, en tanto que en la final volvió a ser protagonista, ocupando el tercer escalón del podio, detrás de Juan Manuel Passera (Kinetic) y Danilo D'Angelo (Clio), los dos, con amplia experiencia en categorías nacionales.

Este año, Bonomo logró su primera victoria en el TS 1800, nada menos que en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.



LOS RESULTADOS

Las clasificaciones oficiales de las finales disputadas ayer en el autódromo "Ciudad de Paraná" se resumen en el siguiente informe:



Fiat 600 TS (12 vueltas): 1º Luis Cifre, en 22m30s135; 2º Horacio Fernández a 630 milésimas; 3º Fabrizio Trotti a 996; 4º Federico Sabá a 2s724; 5º Germán Borgnino a 7s247; 6º Sebastián Grosso a 7s763; 7º Ezequiel Trullié a 35s006; 8º Joaquín Del Pino a 36s630; 9º Lisandro Masia a 45s756; 10º Javier Melidoro a 45s967... no clasificó Claudio Zanatta.



Fórmula 3 Santafesina 1.6 (12 vueltas): 1º Manuel Macarro, en 25m47s735; 2º Alfredo Esterkin a 390 milésimas; 3º Brian Massa a 3s849; 4º Juan Carlos Polini a 3s916; 5º Renzo Testa a 5s280; 6º Tomás Campra a 5s772; 7º Lucas Vicino a 6s121; 8º Esteban Zuberbühler a 8s589; 9º Franco Bosio a 8s711; 10º Felipe Granata a 9s579... no clasificó Fabián Mainero.



TC 4000 SS (14 vueltas): 1º Ariel Yacob (Chevy), en 23m48s528; 2º Fernando Villa (Falcon) a 5s753; 3º Ezequiel Bosio (Chevy) a 12s701; 4º Héctor Fain (Falcon) a 14s702; 5º José Schnidrig (Falcon) a 45s782; 6º Omar Cardetti (Falcon) a 46s099; 7º Oscar Garmaz (Falcon) a 1m29s509 y 8º Daniel Caluch (Falcon) a 1 vuelta.



Turismo Fiat Santafesino: 1º Ignacio Haroian (128), en 26m26s881; 2º José Luis Costamagna (Duna) a 75 milésimas; 3º Abel Sánchez (128) a 248; 4º Maximiliano Andreis (Uno Way) a 747; 5º Matías Cravero (Uno) a 1s115; 6º Federico Domínguez (Uno) a 3s916; 7º Martín Ferrero (Uno) a 4s564; 8º Lucas Salvatierra (Uno) a 4s878; 9º Cristian Vaira (Uno) a 5s383; 10º Mariano Sala (Uno) a 5s691... no clasificaron Ricardo Saracco (Uno Way) y Fabián Mainero (128).



TS 1800 (14 vueltas): 1º Juan Manuel Passera (Kinetic), en 27m55s820; 2º Danilo D'Angelo (Clio) a 330 milésimas; 3º Agustín Bonomo (Gol) a 780; 4º José Ignacio Bailone (Clio) a 2s580; 5º Santiago Robledo (Clio) a 8s537; 6º Emiliano Urquiza (Clio) a 8s857; 7º Lucas Huser (Clio) a 9s583; 8º Gustavo Santibáñes (206) a 11s183; 9º Lucas Tedeschi (Gol Trend) a 23s342 y 10º Agustín Rivera (Clio) a 5 vueltas.