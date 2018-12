Seguridad: reclaman por 3 normas que no se cumplen

Lisandro Mársico Concejal (PDP-FPCyS), ingresó un pedido de informes a los fines de que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas que corresponda proceda a informar y detallar:

-Cuáles son los motivos por los cuales la Municipalidad de Rafaela no suscribió con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe el Programa Vínculos años 2017/18.

-Cuáles son los motivos por los cuales no se procedió a cumplimentar con lo estipulado en la Ordenanza Nº 4976, la cual crea el Programa Municipal de Alarmas Comunitarias.

-Cuáles son los motivos por los cuales no se procedió a implementar la Ordenanza Nº 4885, referente a la puesta en funcionamiento del “Sistema de Botón de Alerta aplicado a la Violencia de Género”.

El Programa Provincial “Vínculos para la Prevención Social de la Violencia y el Delito en Gobiernos Locales” se creó en el marco de las Políticas de Prevención en Seguridad, comprendiendo fundamentalmente, la articulación de políticas entre el Estado Provincial y los Estados Locales para el abordaje de causas de violencia y delito.

“La Municipalidad de Rafaela desde la puesta en funcionamiento del Programa de referencia, año 2013, nunca adhirió al mismo, pese a que, en reiteradas oportunidades se solicitó el ingreso a este Programa, que permitiría fortalecer estrategias de trabajo y articular entre distintos niveles de gobierno; con el agravante que por Ordenanza Nº 4813, sancionada el 23 de Junio de 2016, se obligó a la Municipio a suscribir con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe- Dirección de Programación Territorial del Ministerio de Seguridad, la Carta Compromiso y Convenio Marco, a los fines de adherir al Programa “Vínculos para la Prevención de la Violencia y el Delito en Gobiernos Locales”, convocatoria 2016. A su vez, el Artículo Segundo, del instrumento citado precedentemente contemplaba la exigencia que de continuar desarrollándose bajo las mismas estrategias en los años subsiguientes el Programa, el Ente Local debía adherir al mismo, hecho que nunca sucedió, a pesar de que se continuó en los años 2017 y 2018, con similares objetivos y fines”, aseguró Mársico.

“El Programa repartió a los Municipios que adhirieron en el 2018 más de 300.000 Pesos en el año, a cada uno de ellos. Es inexplicable porque el Intendente de Rafaela no lo suscribió” aseveró el edil demoprogresista.

“En el año 2017, el Concejo Municipal procedió a votar una Minuta de Comunicación la cuál solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de un “Área de Gestión y Coordinación de Alarmas comunitarias, también con fecha 28 de Junio del cte. año se sanciona la Ordenanza Nº 4976, la cual crea el Programa Municipal de Alarmas Comunitarias, para promover la difusión e instalación de Sistemas de Alarmas Comunitarias en los distintos sectores de la ciudad, donde los vecinos lo soliciten, nada de esto se ejecutó por parte del Municipio con el agravante de que el Secretario de Prevención en Seguridad Delvis Bodoira declaró que se ha dado a conocer la propuesta y que los vecinos se inclinaron por el instalación de alarmas en sus propios domicilios y no por el sistema comunitario, pero habiendo hablado con Presidentes de Comisiones Vecinales me comentaron muy molestos que la propuesta del Sistema nunca les llegó por parte del Municipio” aseguró el concejal pedepista.

También se sancionó la Ordenanza Nº 4885, de fecha 29 de Junio de 2017, que ordena la puesta en funcionamiento de un “Sistema de Botón de Alerta aplicado a la Violencia de Género”, todavía no se ha procedido a ponerlo en marcha; resulta de suma importancia que se conozca los motivos que llevan a tal demora” finalizó Lisandro Mársico.