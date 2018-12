Diputados encara una semana de triple sesión

BUENOS AIRES, 3 (NA).- La Cámara de Diputados se prepara para coronar el año con un raid de sesiones que comenzará el miércoles con la preparatoria para la ratificación de autoridades, seguida de otra para el tratamiento de proyectos sin controversia como la reforma de Bienes Personales, en tanto que el jueves el recinto se abrirá para debatir el proyecto "antibarras".

A la espera de que el Poder Ejecutivo formalice el llamado a extraordinarias, el oficialismo ya definió el temario para la doble jornada de sesiones. El primer paso será la sesión preparatoria para la renovación de las autoridades de la Cámara baja: según está previsto, Emilio Monzó será ratificado como presidente del cuerpo por última vez, ya que anunció que no buscará reelegir como diputado en 2019.

En tanto, será ratificados en sus cargos los vices José Luis Gioja (FpV-PJ), Luis Petri (UCR) y Martín Llaryora (Argentina Federal); mientras que continuarán como secretarios Eugenio Inchausti (Parlamentaria), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).

Al cabo de este trámite, que no debería demorar más de media hora, Diputados empalmará con una nueva sesión para tratar los proyectos de menor conflictividad con la oposición como las modificaciones al impuesto de Bienes Personales, que ya cuenta con dictamen de comisiones.

Esta iniciativa busca eximir del pago de ese gravamen a inmuebles con destino a vivienda única familiar que no excedan los 18 millones de pesos. También se votará la habilitación para que el presidente Mauricio Macri pueda salir del país en 2019; una reforma del Código Procesal Penal; la creación de la Cédula Escolar Nacional (CEN) para combatir la deserción; la creación del Parque Nacional Iberá; y acuerdos internacionales.

Para el jueves quedarían los proyectos que requerirán un debate más intenso, principalmente la iniciativa "antibarras" que el Gobierno volvió a impulsar para mitigar las críticas por el fallido operativo de seguridad en la "Superfinal" que iba a disputarse en el estadio Monumental.

La base del proyecto es endurecer las penas de los delitos que se cometan en espectáculos deportivos y castigar la reventa de entradas así como la actividad no autorizada de los llamados "trapitos". También quedará para la sesión del jueves la discusión del proyecto para la rebaja del tributo patrimonial que pagan cooperativas y mutuales.

Al respecto, el oficialismo no tomará en cuenta la media sanción del Senado en base al proyecto del senador santafesino Omar Perotti (Justicialista), y buscará una redacción propia suavizando la rebaja del tributo patrimonial, manteniendo la progresividad de la escala de la legislación vigente.

La incógnita es si ingresará finalmente en el temario de extraordinarias el proyecto sobre financiamiento de los partidos políticos.

Lo que sí está definido es que no se tomará en cuenta el dictamen alcanzado en el Senado, y que el trámite recomenzará en Diputados con una redacción alternativa.