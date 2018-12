La provincia trajo a Bernarda desde Brasil hasta el Cullen

El gobierno provincial logró concretar este domingo el traslado de Bernarda Massolo desde la ciudad de Santa María (Brasil) a las instalaciones del hospital Cullen en la ciudad de Santa Fe.

Massolo fue prendida fuego por su pareja mientras dormía hace 9 días. Desde entonces, autoridades provinciales estuvieron en permanente contacto para lograr trasladarla a su ciudad natal.



DIRECTOR DEL

HOSPITAL CULLEN

Al respecto, el director del hospital Cullen, Juan Pablo Poletti, afirmó que, “la paciente lleva 9 días de evolución de sus quemaduras. Luego de un traslado en avión sanitario, arribó este domingo al Aeropuerto Metropolitano Santa Fe y desde allí fue trasladada por el 107 hasta el hospital Cullen, donde fue internada en la unidad de terapia intensiva. El equipo médico de esta unidad, de cirujanos plásticos y de quemados del hospital la están tratando; así como también el equipo de salud mental que abordó la contención de la familia”.

“La paciente -continuó- llegó hemodinámicamente estable pese a la gravedad del caso, ya que previo al traslado se nos avisa desde Brasil que hoy (por ayer) a las 6 de la mañana había realizado un paro cardiorrespiratorio. La paciente se recuperó de ese paro y se logró que esté en condiciones del traslado para poder concretar la llegada al hospital”.

“Hasta el momento -prosiguió- ya se realizó una primera evaluación, faltan los estudios complementarios, pero se encuentra estable, con quemaduras que abarcan entre el 50 y 60% de su cuerpo. Ello implica toda la espalda, el tórax, el abdomen, ambos miembros superiores y ambos miembros inferiores. La paciente ya fue evaluada por cirugía plástica, se realizó la primera curación en terapia por los cirujanos especialistas en quemados y junto con el soporte técnico de terapia. Actualmente está con antibióticos, respirador, coma inducido y tiene un pronóstico reservado dada la gravedad del caso por la profundidad de las quemaduras, que la hacen una paciente de alto riesgo de vida”.

Por su parte, el presidente del Aeropuerto Metropolitano Santa Fe, Santiago Amezaga, detalló que “el avión arribó al aeropuerto donde había un operativo esperando. Para ello se internacionalizó el aeropuerto porque era un vuelo que venía de Brasil. Ello implicó que vino la gente de migraciones y de Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que organizó todo el operativo de seguridad para recibir el vuelo sanitario”.



EL HECHO

Según publicó el portal de radio LT 10 de la capital provincial, Tania Massolo, madre de Bernarda, no tiene dudas sobre lo que le pasó a su hija que ingresó al hospital Universitario de Santa María Brasil con el 57 % del cuerpo quemado. El hecho ocurrió el fin de semana del 24 y 25 de noviembre cuando, por causas que se investigan, la joven de 20 años llegó a la guardia de un hospital brasilero con más de la mitad del cuerpo quemado.

El principal sospechoso como autor de las heridas es Angel Gabriel Rolón, un malabarista santafesino que se encontraba de viaje en Brasil y que hace cuatro meses compartía travesía con la víctima.

Rolón ya fue detenido por la Policía de Brasil el miércoles 28 de noviembre, en la localidad de Candelaria, a 107 kilómetros de Santa María, estado de Río Grande do Sul. “Fue su pareja -dijo su madre-, no tenemos dudas. “Mi hija con sus últimas fuerzas antes de desmayarse contó lo ocurrido”, declaró con mucho dolor y entre lágrimas.

Sobre los detalles del hecho dijo que, “ella estaba durmiendo y es en ese momento cuando se despierta de golpe aturdida en gritos de todo tipo. Ahí es cuando escucha la frase 'te voy a matar' y ve que su pareja le tira un fósforo sobre su pecho. Todo se volvió llamas. Es ella la que sale corriendo a la calle para tratar de conseguir auxilio”, Rolón no hizo nada para ayudarla y se dio a la fuga”, explicó la mamá.