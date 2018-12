Unión ganó y clasificó al Octogonal

En un partidazo, Unión de Sunchales se impuso como local 4 a 3 a Defensores de Pronunciamiento por la fecha 17 del Federal A y logró la clasificación para uno de los Octogonales que se jugarán el próximo año. El Bicho Verde se había puesto arriba, pasó a perderlo dos veces y se llevó el triunfo en la última jugada. Y ahora ya nadie podrá sacarle el primer puesto de la Zona 2. Joaquín Molina (2), Federico Boasso y Wilson Palacios Hurtado anotaron los tantos del elenco de Adrián Tosetto, que tiene como objetivo lograr uno de los ascensos a la B Nacional.El local se puso en ventaja con un gran cabezazo del rafaelino Molina. Sin embargo, la visita encontró el empate en la última jugada con un tremendo golazo de Emiliano Delasoie. En el segundo tiempo, de arranque Ricardo Acosta marcó el 2 a 1 a los 40 segundos. Pero el Bicho Verde reaccionó y niveló el marcador con un penal de Federico Boasso lo cambió por gol. El Depro siguió buscando y Enzo Noir, también de panal, puso el 3 a 2. A los pocos minutos, Molina tuvo una gran chance de empatarlo con otro penal, pero lo atajó Orcellet. Pero en el final, el rafaelino tuvo su revancha y lo pudo empatar. Y en el tiempo cumplido, el colombiano Wilson Palacios Hurtado marcó su primer gol con el elenco sunchalense y le dio el triunfazo a su equipo por 4 a 3. Ya con la clasificación en el bolsillo, Unión cerrará su participación en la fase regular el próximo fin de semana cuando visite a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.Cancha: Unión. Arbitro: Jonathan Correa (Córdoba).Unión: Gonzalo González; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Rafael Nicola (Maximiliano Sola) y Lucas Medina; Matías Sarraute (Facundo Cabral), Diego Calgaro (Matías Valdivia), Federico Boasso y Nicolás Vittarelli Góngora; Joaquín Molina y Wilson Palacios Hurtado. DT: Adrián Tosetto.Depro: Catriel Orcellet; Yair Gurnel, Milton Alvez, Patricio Valente y Maximiliano Villagrán; Gastón Blanc, Alejandro Rizzo, Emiliano Delasoie (Santiago Aguirre) y Cristian Allende; Juan Ardetti (Ricardo Acosta) y Enzo Noir (Nahuel Valenzuela). DT: Hernán Orcellet.Primer tiempo: a los 19' gol de Joaquín Molina (U) ya los 46' gol de Emiliano Delasoie (D).Segundo tiempo: a los 40 segundos gol de Ricardo Acosta (D), a los 9' gol de Federico Boasso -p- (U), a los 19' gol de Enzo Noir -p- (D), a los 39' gol de Joaquín Molina (U) y a los 44' gol de Wilson Palacios Hurtado (U).Incidencias: a los 27' del ST Catriel Orcellet (D) le contuvo un penal a Molina (U).Juventud Unida 3 vs. Defensores VR 0 y Atl. Paraná 1 vs. Camioneros 1. Hoy completan Douglas Haig vs. Las Parejas. Libre: Gimnasia CDU.Unión 25 puntos; Juv. Unida y Gimnasia 21; Camioneros 20; Defensores y Depro 20; Atl. Paraná 16, Las Parejas 14 y Douglas 13.