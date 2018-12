Boca y River se van motivados

Boca logró llevarse anoche una importante victoria al vencer como visitante a Independiente por 1 a 0 en un partido válido por la decimocuarta fecha de la Superliga en el cual fue ampliamente superado por su rival y viajará motivado a Madrid para jugar el próximo domingo la final de la Copa Libertadores frente a River. El único tanto lo convirtió Edwin Cardona, a los 12 minutos del segundo tiempo. El conjunto de La Ribera culminó el encuentro con diez jugadores al irse expulsado el defensor Lisandro Magallán, a los 15 del complemento. Independiente fue superior a Boca y tuvo momentos de buen fútbol, pero le faltó definición para plasmarlo en la red mientras que también chocó con una buena tarea de Esteban Andrada.

El que también llegará ganancioso es River, que con suplentes se impuso 3 a 1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. El delantero colombiano Rafael Santos Borré por duplicado, a los 6 y 35 minutos del primer tiempo, y el juvenil Matías Moya, a los 43 del segundo, marcaron los goles de la victoria del elenco "millonario". En tanto, Matías Gómez, a los 3 minutos del complemento, anotó el tanto del "Lobo" platense, que también dispuso una formación alternativa, ya que el jueves jugará la final de la Copa Argentina con Rosario Central.

En los restantes partidos, San Lorenzo parecía que se traía de Mar del Plata un valioso triunfo, pero se durmió y Aldosivi se lo igualó 2 a 2 en tiempo de descuento por intermedio de un ex jugador del "Ciclón", en un atractivo encuentro disputado en el estadio "José María Minella". Todas las emociones llegaron en el complemento, ya que Lucas Villalba inauguró el score, a los 5 minutos, para el elenco local, mientras que el "Ciclón" dio vuelta el marcador a través de Gianluca Ferrari, a los 16, y de Adolfo Gaich, a los 21. Cuando todo indicaba que San Lorenzo se traía los tres puntos desde Mar del Plata apareció en tiempo de descuento Cristian Gabriel Chávez, ex jugador del elenco "azulgrana", para establecer el definitivo 2 a 2 para el "Tiburón".



Racing buscará esta noche un triunfo que le permita afianzarse en la punta de la Superliga cuando visite a Talleres de Córdoba, en la continuidad de la 14ª fecha del campeonato argentino. El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, será controlado por el árbitro Patricio Loustau e irá televisado TNT Sports. Además, Defensa y Justicia tendrá una visita de riesgo cuando se enfrente a Huracán buscando mantener el invicto y conseguir un triunfo que lo acerque al líder Racing. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, contará con el arbitraje de Fernando Echenique y será televisado por Fox Sports Premium. En tanto, este lunes también jugarán Tigre vs. Godoy Cruz (17:10) y Vélez vs. Rosario Central y San Martín SJ vs. Unión (ambos desde las 19:20).