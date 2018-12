Pidió al cartero que entregue carta al papá, "que está en el cielo"

En el sobre que recibió el encargado de la correspondencia está escrito "Señor cartero, ¿podría llevar esto hasta el cielo por el cumpleaños de mi papá? Gracias".

LO INESPERADO...

Lo que seguramente el pequeño de 7 años no esperaba, tuvo que ver con recibir una respuesta después de escribir el texto con el que, junto a su hermanita, celebró el cumpleaños de su padre.

Teri Copland, mamá del niño, compartió en su cuenta de Facebook la respuesta que recibió su hijo y su publicación de inmediato se convirtió en viral.

"Hace unas semanas mi hijo envió una carta a su papá en el cielo, y hoy recibimos una linda respuesta del cartero", escribió la mujer.

Royal Mail, la empresa de servicio postal del Reino Unido, envió una carta al niño de nombre Jase, asegurándole que habían tenido éxito en la entrega de la carta, "a tu papá en el cielo".

De acuerdo a la réplica de Radio Eme, firmada por Sean Milligan -coordinador de la oficina de entregas-, la carta explicó al niño lo complicado de su petición.

Fue un reto difícil evadir las estrellas y otros objetos galácticos en la ruta al cielo. Sin embargo, te aseguramos que este objeto particularmente importante ha sido entregado, dice la misiva.

TIEMPO DE EMOCIONES

En su red social, la viuda expresó "no puedo explicar lo emocionado que está mi hijo porque su papá recibió la carta. No tenían que hacer el esfuerzo (Royal Mail) de hacer esto por un pequeño niño que no conocen".

En entrevista para un programa de televisión local, Teri dijo que su hijo ahora está seguro de que se convertirá en cartero cuando crezca, porque, en sus palabras, "ellos tienen que viajar por lugares peligrosos para entregar la correspondencia".