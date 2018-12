Cumbre del G20: compromisos mínimos y satisfacción de Macri

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Con el presidente Mauricio Macri como anfitrión, la Cumbre de Líderes del G2O culminó ayer en Buenos Aires con la aprobación de un documento con mínimos puntos de acuerdo o compromisos concretos, aunque el argentino mostró su satisfacción con los resultados y destacó que el país está "conectado al mundo como nunca antes"."Hoy tenemos una Argentina conectada al mundo como nunca antes en su Historia. El mundo nos ha dado un lugar, tiene interés, quiere participar. Se nos abren oportunidades en un contexto duro, difícil. Hemos ido acordando cosas en beneficio de los argentinos para generar más oportunidades para la gente, para el desarrollo", indicó Macri en conferencia de prensa apenas difundido el texto final en inglés.Tras un día y medio de deliberaciones en el predio de Costa Salguero, el Presidente destacó que la responsabilidad de la Argentina era "encontrar consensos" para la difusión de un documento final y, en esta línea, agradeció a todos los delegados y subrayó "el nivel de coordinación y de coincidencia en un momento en el mundo en el que hay muchas tensiones".Con las divisiones a la vista y en medio de la presión del estadounidense Donald Trump para la elaboración del texto final, el mandatario anfitrión sostuvo que "lo que se está planteando es un comercio justo" y dijo que "la Argentina es la primera en creer que después de tantos años de aislamiento todo el futuro pasa por comerciar, por conectarnos con la mayor cantidad de países"."En general, el comunicado marca con claridad que todos apostamos al comercio creciente y lo que se está buscando con esta reestructuración de la OMC es que sea en términos equitativos", apuntó.En alusión al clima, uno de los temas ríspidos de la cumbre, remarcó que "hubo acuerdo en que cada uno tiene que seguir encarando compromisos con fuerte apoyo en las energías renovables, sector en el que la Argentina está apostando fuertemente", a pesar de lo cual no hubo metas concretas en el documento final respecto de la reducción del calentamiento global.En ese texto, se reconocieron "problemas de comercio" pero se evitó toda referencia al proteccionismo en momentos en que Estados Unidos y China se enfrentan por el tema, al tiempo que se reconoció el desacuerdo de Washington en relación al combate al cambio climático: todos los miembros signatarios del Acuerdo de París -todos menos Estados Unidos- abogaron por la "completa implementación" del pacto al que calificaron de "irreversible".Al ser consultado sobre la ausencia de la palabra "proteccionismo" en el texto final de la cumbre, Macri dijo -con tono componedor- que "Estados Unidos no acepta ese etiquetado y encasillamiento cuando es la economía más abierta del mundo", al tiempo que destacó los mensajes de apoyo de sus pares a la marcha de la economía argentina."Los países del G20 nos dicen que estamos avanzando y no hay manera de que ningún presidente diga algo diferente a lo que piensa. Podrían venir, estar callados, hacer la reunión e irse, pero todos dijeron que vamos por el camino correcto", completó.