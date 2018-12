Mayco Vivas tuvo su debut en Los Pumas

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, cerró la gira por Europa con su cuarta derrota consecutiva al perder frente al combinado invitación de Barbarians por 38-35, en lo que fue el último partido del año.Así y todo, para el rugby de la Unión Santafesina, y particularmente para el de la ciudad de Rafaela, el partido será recordado por siempre ya que marco el debut de Mayco Vivas, jugador surgido en CRAR y actualmente en Atlético del Rosario. El pilar ingresó a falta de veinte minutos para el final del match y en el tiempo que estuvo en cancha no desentonó y hasta se lució en el scrum.El inicio mismo del primer tiempo fue fiel al estilo Barbarians. Tras la primera jugada del partido, que culminó con try de Juan Manuel Leguizamón (con la 8 de los Baabas) quedó claro para Los Pumas que iba a ser necesario tener la pelota, jugar en campo rival y no perder la paciencia, porque el equipo invitación tenía clase, velocidad y muchas destrezas capaces desde la nada, generar peligro y hacer daño.Y Los Pumas fueron una ráfaga de tries, de juego buscando espacios y en eso, pocos como Ramiro Moyano que, además de anotar, propició varias de las jugadas de try argentinos -hubo tres más además del propio en esa primera mitad- porque encontró dónde lastimar, cómo hacerlo y siempre que pudo, lo hizo.Equilibró el desarrollo Barbarians en el último cuarto de hora de ese lapso inicial y con un try penal producto del empuje del maul tras un line out, el resultado quedó 28-14 para el equipo albiceleste.En el segundo tiempo, Barbarians salió decidido a retomar el control del partido, y lo hizo con sobriedad. Se impuso en el contacto, pudo manejar la pelota y obligó a Los Pumas a defenderse. Si bien los argentinos varias veces tuvieron la posibilidad de anotar, producto de pelotas pescadas, recuperadas o fruto de buenos contraataques, no pudieron transformar esos quiebres en puntos. Lo que sí pudieron hacer los Baabbas. Con el partido empatado, un drop de Elton Jantjies en los instantes finales terminó de darle la victoria al equipo invitación.Se cierra el año del equipo y en breve, comenzará la cuenta regresiva hacia el Mundial.