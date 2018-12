Car Show: actividad en Paraná

Una intensa actividad se desarrolló a lo largo de la jornada sabatina en el marco del "Premio Coronación", que se disputa en el autódromo "Ciudad de Paraná" con la organización del Club de Volantes Entrerrianos.En el Fiat 600 TS logró destacarse el rafaelino Germán Borgnino, que señaló el mejor tiempo en clasificación y después se impuso en su respectiva serie.Por su lado, Agustín Bonomo (VW Gol) fue el más veloz en el TS 1800, que realizó su instancia clasificatoria en el trazado entrerriano. El piloto de la localidad de Villa San José postergó nada menos que a los seis candidatos al título: Danilo D'Angelo (Clio), Gustavo Santibáñez (206), José Ignacio Bailone, Juan Manuel Passera, Santiago Robledo y Lucas Tedeschi.Maximiliano Andreis (Uno Way), que hoy buscará el título en la categoría Turismo Fiat Santafesino fue séptimo, de acuerdo con estos resultados:1º Germán Borgnino, en 1m41s173; 2º Horacio Fernández a 377 milésimas; 3º Claudio Zanatta a 776; 4º Eduardo Bertone a 1s033; 5º Luis Cifre a 1s128; 6º Ezequiel Trulié a 1s213; 7º Federico Sabá a 1s511; 8º Fabrizio Trotti a 3s817; 9º Joaquín Del Pino a 10s440 y 10º Ezequiel Páez a 10s633.1º Germán Borgnino, en 11m15s429; 2º Miguel Ciaurro a 4s636; 3º Federico Sabá a 5s346; 4º Claudio Zanatta a 6s352; 5º Luis Cifre a 8s272; 6º Joaquín Del Pino a 27s150 y 7º Lisandro Masia a 27s714.1º Eduardo Bertone, en 11m26s404; 2º Ezequiel Trulié a 432 milésimas; 3º Sebastián Grosso a 775; 4º Horacio Fernández a 6s208; 5º Javier Melidoro a 10s374; 6º Fabrizio Trotti a 16s938 y 7º Ezequiel Páez a 1m12s646.1º Manuel Macarro, en 1m32s934; 2º Fabián Mainero a 158 milésimas; 3º Renzo Testa a 324; 4º Ian Reutemann a 396; 5º Juan Carlos Polini a 527; 6º Ever Franetovich a 614; 7º Alfredo Esterkin a 660; 8º Franco Bosio a 1s463; 9º Adrián Melnyk a 1s537 y 10º Gino Bernardelli a 1s788.1º Juan Carlos Polini, en 17m02s010; 2º Alfredo Esterkin a 676 milésimas; 3º Renzo Testa a 4s023; 4º Franco Bosio a 4s510; 5º Gino Bernardelli a 5s138; 6º Manuel Macarro a 6s090; 7º Ian Reutemann a 7s337; 8º Adrián Melnyk a 12s396; 9º Felipe Granata a 13s091... 13º Fabián Mainero a 1 vuelta.1º Martín Ferrero (Uno), en 1m45s455; 2º José Luis Costamagna (Duna) a 275 milésimas; 3º Federico Domínguez (Uno) a 331; 4º Lucas Salvatierra a 486; 5º Mariano Sala (Uno) a 486; 5º Mariano Sala (Uno) a 647; 6º Matías Cravero (Uno) a 647; 7º Maximiliano Andreis (Uno Way) a 660; 8º Abel Sánchez (128) a 699; 9º Hernán Fenoglio (128) a 1s027; 10º Gastón Prieto (Uno) a 1s084... 16º Ricardo Saracco (Uno Way) a 2s290... 20º Fabián Mainero (128) a 3s636 y 21º Cristian Vaira (Uno) a 2s859 (recargado por cambio de motor).1º Ezequiel Bosio (Chevy), en 1m39s591; 2º Ariel Yacob (Chevy) a 544 milésimas; 3º Héctor Faín (Falcon) a 673; 4º Fabio Canciani (Falcon) a 917; 5º Fernando Villa (Falcon) a 1s768; 6º Ezequiel Perren (Falcon) a 1s768; 7º Mario Belich (Falcon) a 3s188; 8º Omar Cardetti (Falcon) a 3s366; 9º José Luis Schnidrig (Falcon) a 3s535 y 10º Oscar Garmaz (Falcon) a 6s812.1º Agustín Bonomo (Gol), en 1m40s274; 2º Danilo D'Angelo (Clio) a 67 milésimas; 3º Gustavo Santibáñez (206) a 71; 4º José Ignacio Bailone (Clio) a 170; 5º Juan Manuel Passera (Kinetic) a 207; 6º Santiago Robledo (Clio) a 240; 7º Lucas Tedeschi (Gol Trend) a 511; 8º Matías Cravero (Clio) a 888; 9º Agustín Rivera (Clio) a 919 y 10º Emiliano Urquiza (Clio) a 1s131.