Ante Platense, Atlético se despide de su gente

El ascenso directo a la Superliga le está quedando lejos a la “Crema” y para acercarse a los puestos de arriba deberá, en primer término, sumar los seis puntos que le quedan por disputar en este 2018; y así dejar encendida la ilusión de cara a la segunda parte del torneo de la B Nacional.También suman vital importancia estos últimos dos compromisos porque son los que podrían definir si Atlético de Rafaela se mete o no en la próxima edición de la Copa Argentina (clasifican los 12 primeros de la tabla al finalizar esta primera parte del año). Hoy, ocupando el décimo puesto, depende de sí mismo.Este domingo, a las 19:05, Atlético de Rafaela recibirá a Platense, quien llega en alza, con cinco partidos invicto y 17 puntos en la tabla, posición que lo coloca en la pelea por el mismo objetivo que el conjunto de nuestra ciudad.El entrenador Juan Manuel Llop dispondrá de cuatro modificaciones en relación al once inicial que viene de caer ante Almagro en Villa Raffo. Se darán los retornos de Enzo Copetti, Ezequiel Montagna y Angelo Martino; mientras que Facundo Soloa será titular por primera vez en el torneo (su último partido como titular fue en el 0-2 vs Quilmes del torneo pasado, el 16 de abril de este año).Todas las variantes son por rendimiento/tácticas y los que salen son: Gastón Suso, Lucas Quiróz, Gabriel Ramírez y Matías Quiroga. A excepción del “Gato” y el “Torito”, el resto estará en el banco de relevos junto a Nahuel Pezzini, Abel Masuero, Mauro Marconato, Enzo Gaggi y Maximiliano Casa.El rival, Platense, viene de vencer 2-1 a Olimpo y mantiene un invicto de cinco cotejos sin perder con tres triunfos y dos empates. Su DT, Fernando Ruiz, no confirmó el once inicial y viajaron 19 futbolistas sin Ezequiel Gallegos y Ramiro Cáseres.La nómina se compone por: Arqueros: Jorge De Olivera y Andrés Desábato.Defensores: Nahuel Iribarren, Nicolás Morgantini, Darío Leguiza, Juan Infante, Abel Luciatti y Facundo Gómez.Mediocampistas: Franco Chiviló, Marcelo Vega, Elías Borrego, Agustín Palavecino, Diego Tonetto y Hernán Lamberti.Delanteros: José Vizcarra, Cristian Amarilla, Gianluca Pugliese, Daniel Vega y Cristian Tarragona.Atlético y Platense se enfrentaron, siempre por la B Nacional, en trece oportunidades de las cuales el elenco rafaelino ganó seis, empataron dos y el “Calamar” ganó las otras cinco.En el Monumental de barrio Alberdi jugaron 6 veces y la “Crema” ganó 4, empataron 1 y sólo una vez el ‘Marrón’ se llevó un triunfo. El último enfrentamiento entre ambos aquí fue en la temporada 2009/2010 con victoria celeste por 2-0, triunfo que le permitió terminar tercero y meterse en la promoción al equipo de Carlos Trullet.Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar y Gianfranco Ferrero; Facundo Soloa y Agustín Nadruz; Ezequiel Montagna, Marco Borgnino y Angelo Martino; Mauro Albertengo.Juan Manuel Llop.Jorge De Olivera; Nicolás Morgantini, Facundo Gómez, Abel Luciatti y Juan Infante; Hernán Lamberti, Agustín Palavecino, Gianluca Pugliesse y Elías Borrego; Daniel Vega y José Vizcarra o Marcelo Vega.Fernando Ruíz.Monumental de barrio Alberdi.Pablo Giménez.Mariano Ruás y Raúl Tello.Carlos Boxler Reyna.19:05DirectvColón FM 91.3 / Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5.