Valentino fue muy crítico y Márquez habló de Lorenzo

Nada conforme estuvo Valentino Rossi tras cerrar los dos días de test en Jerez. "Me gusta mucho el optimismo de Maverick, pero para mí, antes de cantar victoria, hay que resolver los problemas", dijo tajante el italiano."Seguimos probando dos especificaciones del nuevo motor y en mi opinión está bastante claro cuál vamos a utilizar. Tampoco marca la diferencia y los demás pilotos siguen yendo más rápido", expresó Rossi.Apuntando a la nueva temporada, no encuentra la mejoría que esperaba: "No me parece que hayamos dado un gran paso. Estamos donde estuvimos este año y estoy convencido que todavía hay mucho trabajo por hacer si queremos ser competitivos para medirnos con Ducati, Honda y también Suzuki".Rossi terminó fuera del "Top 10" y disconforme con lo que desarrolló la gente de Yamaha en Japón. "Creo que la situación técnica en MotoGP se modificó bastante en los últimos años. Ducati mostró un gran cambio y eso se reflejó claramente en la pista; pero también avanzaron mucho Honda y Suzuki", concluyó Rossi.Marc Márquez ya no tendrá a su lado a Dani Pedrosa, quien se había convertido en su compañero habitual dentro del equipo Honda.Tras el retiro del español, el que llega es Jorge Lorenzo, un campeón con todas las ganas de volver a ser gran protagonista en el próximo mundial."El primer rival siempre es el compañero de equipo. Luego, debemos ayudarnos mutuamente para que la moto evolucione, pero en pista tenemos que aprender uno del otro. Jorge Lorenzo, ya lo dice el nombre, cinco veces campeón del mundo. Puedo aprender mucho de él", reconoció Márquez.Marc bajó el tono a la rivalidad que puede generarse y lo toma con tranquilidad: "Se habla más de lo que es. La lucha se tiene que dar solo en la pista, somos profesionales. Pero con Dani pasaba igual, era intentar quién era el mejor. Compartimos muchas cosas y es importante que nos llevemos bien".