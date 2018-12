Conseguir mayor potencia es el gran desafío del equipo Red Bull

Red Bull aún no fue capaz de alcanzar a Ferrari y Mercedes en términos de potencia, aunque en algunos escenarios fueron más rápidos que las escuderías más poderosas. El equipo de la bebida energética sostiene que su mayor déficit es el motor.La próxima temporada estarán motorizados por Honda y se desconoce a qué distancia estarán del resto de las otras escuderías, pero saben que, en cuanto al chasis, cuentan con el mejor de la parrilla."Siempre es fácil hacer suposiciones, hablar de 'quizás', pero si hubiéramos tenido unos 40 kV más, unos 53 CV más de potencia, en el auto de este año, la temporada habría sido diferente. Me quito el sombrero ante los chicos de Milton Keynes por crear un chasis espectacular", dijo Christan Horner.El mayor problema al que se enfrentó Red Bull esta temporada fueron los abandonos. Daniel Ricciardo no clasificó en ocho carreras por problemas de fiabilidad, sin sumar los accidentes que sufrieron a lo largo de año."Mejorar eso es uno de los objetivos primordiales para nosotros si queremos tener opciones de luchar por el mundial en 2019", señaló Horner.